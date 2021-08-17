Кремль уверен, что Центробанк справится с ростом инфляции от путинских выплат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что обещанные Владимиром Путины на предвыборном съезде «Единой России» единоразовые выплаты силовикам и пенсионерам приведут к существенному разгону инфляции. Он полагает, что финансовый регулятор сможет сдержать рост цен на фоне такого вливания ликвидности.

«В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности, — приводит слова представителя Кремля «Интерфакс». — Безусловно, и Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем».

Напомним, что Путин распорядился раздать военным, курсантам и правоохранителям по 15 тысяч рублей, а пенсионерам — по 10 тысяч рублей. Ранее единоразовые выплаты на каждого ребенка школьного возраста согласно распоряжению главы государства начали выдавать их родителям.

По предварительным оценкам, только на выплаты на военных и пенсионеров понадобится не менее 500 млрд рублей. Среди других опасений экспертов, кроме риска усиления тренда на рост инфляции, также называется системная помощь нуждающимся социальным группам, на предоставление и разработку которой единоразовые выплаты могут повлиять негативно.