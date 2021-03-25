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После взрывов в Кабуле пострадало более тысячи человек

Ответственность за терракты взял на себя "ИГИЛ" (запрещенная в России террористическая организация)

Фото: Twitter @Sumit Chaudhary

В Афганистане 26 августа террористы устроили сразу несколько терактов возле Кабульского аэропорта, пострадали свыше 1,3 тысячи человек. 

Как сообщили РИА Новости в афганском минздраве, общее число пострадавших в результате взрывов составляет 1338 человек, жертвами стали 60 человек. 

Ранее в столице Афганистана Кабуле возле аэропорта прогремели два взрыва, более ста человек пострадали и не менее 40 человек погибли. Первый взрыв произвел террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Позже в районе Пули-Сухтаб взорвался автомобиль, также начиненный взрывчаткой.

Как пишет Sky News, ответственность за оба взрыва, произошедших возле аэропорта 26 августа, взял на себя «ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация). 

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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