В Кабуле прогремел третий взрыв
Предполагается, что взорвалась машина, начиненная поражающим устройством
В столице Афганистана произошел очередной, третий по счету взрыв за четверг. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
Предполагается, что в этот раз на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой в районе Пули-Сухтаб, недалеко от кабульского аэропорта.
Предыдущий взрыв тоже произошел в заминированном авто. Первая атака была выполнена террористом смертником.
Американские СМИ сообщают, что в результате взрывов скончались как минимум 13 военнослужащих США. Всего после двух атак скончались не менее 40 человек.
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