В Кабуле прогремел третий взрыв

В столице Афганистана произошел очередной, третий по счету взрыв за четверг. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Предполагается, что в этот раз на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой в районе Пули-Сухтаб, недалеко от кабульского аэропорта.

Предыдущий взрыв тоже произошел в заминированном авто. Первая атака была выполнена террористом смертником.

Американские СМИ сообщают, что в результате взрывов скончались как минимум 13 военнослужащих США. Всего после двух атак скончались не менее 40 человек.