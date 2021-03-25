11 медалей Паралимпиады, взрывы в аэропорту Кабула, в брендбук Госуслуг – "только славян": новости к вечеру 26 августа

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет зачислена на карты 30,7 миллиона пенсионеров в России с 3 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра труда Антона Котякова. Всего предвыборная подачка поступит в карманы 43 миллионов пенсионеров.

Российские паралимпийцы собрали 11 наград на прошедших соревнованиях в Токио. Наши спортсмены заполучили три золотые медали, четыре серебряные и четыре бронзовые. В том числе с победой покидает Японию велогонщик Михаил Асташов, который ранее прославился как курьер доставки еды. Горожане заприметили парня на протезах, который монетизировал свои тренировки на велосипеде в профессию.

В столице Афганистана Кабуле возле аэропорта прогремели два взрыва. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на афганский минздрав, более ста человек пострадали и не менее 40 человек погибли. Уточняется, что первый взрыв произвел террорист-смертник, а вторым взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, уточняют в МИД РФ.

Двух активисток «СоцФем Альтернативы» приговорили к штрафам в размере 200 тысяч рублей за участие в акции солидарности с афганскими женщинами, передает RTVi. Всего 23 августа у посольства Афганистана в Москве были задержаны шесть человек. Остальных участников приговорили к штрафам в размере 20 тысяч рублей.

Активистка Анна Павлова в разговоре с сетевым сообществом ROMB рассказала, что они связались с «Революционной ассоциацией женщин Афганистана», где с ними поделились: такие акции солидарности проходят по всему миру, исключая две страны – Китай и Россию.

В Беларуси Следственный комитет не стал заводить уголовных дел против силовиков, применявших агрессивную силу против участников акций протеста в Беларуси. 680 человек требовали завести разбирательство. «Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке», – считают в силовом ведомстве.

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С конца августа Минск отменяет нулевой НДС для товаров, поступающих в страну для дальнейшего экспорта. По предположениям российских брокеров, число бизнесменов, пользующихся «белорусским коридором», сократится вдвое

Льва Шлосберга снова сняли с выборов, на этот раз – в Псковское областное законодательное собрание

В Минцифре признали дискриминационных характер формулировок в брендбуке «Госуслуг». Один из пользователей Твиттера обнаружил, что в базовых элементах бренда прописан запрет на использование образов с неславянской внешностью.

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