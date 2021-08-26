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В России спрогнозировали отказ от импорта товаров через "белорусский" коридор

С 31 августа перестает действовать нулевой НДС для товаров, провозимых через Беларусь в другие страны

Фото: Global Look Press

Российские брокеры спрогнозировали сокращение минимум вдвое числа предпринимателей, использующих «белорусский» коридор для импорта товаров в страну. Это связано с отменой с 31 августа Минском нулевого НДС для товаров, завозимых в страну для последующего экспорта. Об этом сообщают опрошенные РБК участники рынка.

Как рассказала президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская, раньше российские предприниматели привлекали местных операторов для ввоза товаров через Белоруссию. За счет этого они могли отсрочить выплату НДС и не изымать средства из оборота на отчисление налогов. Теперь использование такой схемы невозможно.

Она считает, что такая ситуация сыграет на руку официальным компаниям-посредникам, которые помогают ввозить товары в Россию, поскольку ценовая конкуренция с недобросовестными участниками рынка должна снизиться.

По прогнозу гендиректора компании «Универсальные грузовые решения» Сергея Мартьянова, после 31 августа число российских компаний, которые ввозили товары через Белоруссию, упадет на 50–70%. Потому что старая схема позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом, не ставить его на баланс и т.д. 

Мартьянов также заявил, что сомневается в том, что отказ от «белорусской» схемы приведет к росту потребительских цен в России. «Хотя те, кто ввозил товары таким способом, получали большую маржинальность и могли при этих условиях демпинговать на рынке, после отмены льготы вряд ли произойдет заметный рост цен, поскольку все компании конкурируют за покупателя», – пояснил он. 

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