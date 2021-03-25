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Талибан* поместил экс-президента Афганистана и его соратника под домашний арест

По информации источника, боевики забрали оружие у охраны экс-президента, а также его личные автомобили

Фото: Скриншот с Youtube

Телеканал CNN сообщает, что талибы посадили под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и чиновника, возглавляющего Высший совет национального примирения Абдуллу Абдуллу. 

По информации источника, боевики забрали оружие у охраны экс-президента, а также его личные автомобили. Это заставило бывшего президента переехать к Абдулле, однако в среду талибы также обыскали дом Абдуллы, лишили его охраны и автомобиля. 

Как заверил собеседник CNN, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле без своих телохранителей и во власти талибов. 

Хамид Карзай был президентом Афганистана с 2004 по 2014 год и первым лидером, которого поддерживал Запад. 

На прошлой неделе боевики провели переговоры с Карзаем и Абдуллой по вопросу формирования инклюзивного правительства страны. Ранее сам Абдулла заявлял, что надеется на такой исход. 

15 августа движение «Талибан»* взяло полностью под свой контроль Афганистан, а президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну вместе с ближайшими соратниками.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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