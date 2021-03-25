Депутат Государственной думы VII созыва от фракции «Единая Россия» и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, похоже, окончательно попала в немилость не только своих коллег по партии власти, но и Кремля. Как пишет агентство РБК, в обозримом будущем Поклонская займет новую должность – посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде на Островах Зеленого Мыса. «Ее кандидатура может быть одобрена в ближайшие дни», - говорится в сообщении издания со ссылкой на два неназванных источника в нижней палате парламента.

К слову, на фоне этих новостей сразу же появились предположения о том, что Наталью Поклонскую, которая в последний год неоднократно отметилась не совсем системным поведением и весьма громкими заявлениями, просто не хотят видеть в новом созыве Государственной думы. Причем, существует предположение, что по поводу ее персоны есть полный консенсус мнений, как в Кремле, так и в «Единой России» и даже в руководстве Республики Крым, от которой она изначально избиралась в парламент.

Кроме того, два других источника рассказали агентству о том, что с Поклонской провели консультации по поводу ее дальнейшей карьеры, в рамках которых она и озвучила свое пожелание – работать на дипломатическом поприще.

Несмотря на то, что заявления источников – это все-таки не истина в последней инстанции, многие россияне склонны считать, что именно за неудобную для власти позицию и принципиальную честность Наталья Владимировна и стала нежелательной фигурой для Кремля и коллег по партии власти, а потому они подготовили для нее тихую и ничего не значащую должность как можно дальше от центра политических процессов. Судя по комментариям в социальных сетях, большинство россиян считают новую должность Натальи Поклонской откровенной ссылкой.

«Вот это ссылка! Кабо-Верде. Абсолютно дикое островное государство и совсем не курортное даже. У западного побережья Африки находится»;

«Сослали подальше»;

«Ссылка, можно сказать. Но ведь у неë нет дипломатического образования?»;

«Вот это карьерный рост!»;

«Все-таки зарыли принципиальную. Даже в Крым не пустили. Испанский стыд. Она и в Крыму раньше до последнего боролась. И здесь была единственной из ЕР, кто против пенсионной реформы голосовал. Нет в стране места для принципиального бывшего прокурора»;

«Ну это последнее, что можно было ожидать от властей. Поклонская как камертон - показала всю их сущность. Жаль честного человека»;

«Уж послали, так послали»;

«"Оставить нельзя выслать". Как кость в горле у Единой России, Медведева и Путина»;

«Сначала выслали из Крыма, чтобы не мешала воровать, теперь из Думы», - делятся своими впечатлениями граждане.