"Это преждевременно": Поклонская не комментирует возможное назначение в Кабо-Верде

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что пока не может однозначно утверждать о своем назначении после окончания срока в нижней палате парламента. Она не подтвердила и не опровергла возможное назначение на должность посла России в Кабо-Верде.

«Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед», — ответила г-жа Поклонская на запрос РИА Новости.

Также она отметила, что дипломатическая деятельность привлекает её как члена комитета Госдумы по международным делам. Напомним, что до карьеры парламентария Поклонская была прокурором. Идти на новый срок в парламент депутат отказалась.

О планах назначить Поклонскую послом России в республику Кабо-Верде, которая расположена на Островах Зеленого Мыса, сообщил ранее РБК со ссылкой на два источника.