Кабо-Верде - наш?

Наталью Поклонскую отправляют послом в Кабо-Верде – африканское островное государство, население которого вчетверо меньше населения Крыма. В начале показалось, что это шутка. Особенно когда СМИ указали источником новости начальника Поклонской – главу думского комитета по международным делам. Леонид Слуцкий, во-первых, человек веселый, во-вторых, любит, чтобы красивые женщины все-таки были поближе.

Но все, кажется, оказалось правдой. В дипломатии России часто так бывает: не поймешь – то ли шутят, то ли нет. Послом в осажденном Кабуле, например, оказался человек по фамилии Кабулов. В скандинавскую Данию несколько лет назад отправили Рюрикова. Мария Захарова и Сергей Лавров тоже все время стремятся сделать свое ведомство максимально нескучным, и у них получается. Сама Наталья свое назначение пока не комментирует.

Наверняка тоже сидит и думает: уже пора собирать вещи или они прикалываются? В Кабо-Верде всегда +27 – вопрос гардероба один из самых острых.

Что ей делать в месте, одинаково далеком от России и Украины, без обсуждения российской пенсионной реформы и фильма «Матильда»? Там ведь даже не монархия.

А с другой стороны, можно вспомнить, что ровно в том же возрасте в 1991 году послом на Мальте оказалась молодая Валентина Матвиенко. И кем она стала? Мягко говоря – всем.

Поклонская не знает местного португальского языка. Не знает даже английского (всю жизнь учит итальянский). А вдруг кто-то видит в этом преимущество? Почему бы Кабо-Верде не заговорить по-русски? Ведь его население куда меньше, чем население Крыма.