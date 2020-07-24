Думский начальник Натальи Поклонской намекнул о ее новой работе
Кажется, экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы готовится примерить китель сотрудника МИДа
Сама Наталья Поклонская до сих пор ничего не сообщила о своей будущей работе.
В прощальном ролике на посту депутата Госдумы она сказала лишь то, что на новом месте ей придется носить китель.
Чем может заняться Наталья, «Собеседник» спросил у главы думского Комитета по международным делам, депутата Леонида Слуцкого. С 2016 года Поклонская работала его заместителем.
– Мы с Натальей Владимировной ещё не прощались. И наше сотрудничество не прервется, если она будет на другой работе. Не буду выдавать секреты, но ее будущая работа — это логическое продолжение именно ее работы в комитете по международным делам, а не в качестве прокурора Крыма, – ответил Слуцкий на вопрос Sobesednik.ru.
В мае крымский новостной портал "Информер" сообщал, что Наталья Поклонская может возглавить отдел в Министерстве иностранных дел. Намек на переход в МИД можно прочитать между строк и в ответе Леонида Слуцкого:
– В 2014 году она стала известна всему миру в качестве прокурора Крыма. Но Поклонская 2021 года очень эффективно работала в Комитете по международным делам. Она стремилась научиться новому для нее сфере работы и просто каждый день занималась образованием, различными консультациями. Тесно взаимодействовала с Министерством иностранных дел… - сказал депутат.
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