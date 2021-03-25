Оппозиционер Алексей Навальный, ранее помеченный в колонии как «террорист», поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира, отметив «символизм даты», связанной с 15-летием гибели журналистки Анны Политковской.

«Я поздравляю и филиппинскую журналистку Марию Рессу, разделившую награду с Дмитрием, – пишет Навальный в своём микроблоге. – Россия и Филиппины такие разные страны, но властные верхушки похожи и особенно - в своей бесконечной лжи и ненависти к тем, кто эту ложь разоблачает.

Мир меняется, и никто из нас не знает точно, как эволюционирует информационное общество и как изменятся медиа. Рад, что своим решением (по крайней мере, так показалось) Нобелевский комитет отметил, что как бы ни влияли на нас лайки, алгоритмы, потребление контента, деньги частные и государственные, подписчики, главное, что нам нужно всегда, - журналистика, которая не боится сказать правду»

Отметим, что реакция на награждение главреда «Новой» в первую очередь вызвала неодобрительную реакцию отнюдь не у пропагандистов, а у «либеральной общественности». В том числе у сторонников Навального. Муратову даже пришлось посылать недоброжелателей из близкой душе «пятой колонны» по известному направлению.

Та же Любовь Соболь сдержанно поздравила Муратова, но заявила, что главным борцом за мир в стране все-таки является оппозиционер Алексей Навальный. Владимир Милов даже призвал Муратова «вернуть» награду Навальному.

Некоторых особенно возмутило, что Муратов отдаст средства от Нобеля в «фонд Путина». Но речь идёт не о фонде в помощь Владимиру Путину, а о том самом фонде, созданном в начале 2021 года для отчисления дополнительных 2% налога от сверхбогатых граждан РФ. Деньги фонда предназначены для лечения детей с редкими заболеваниями, чья дорогостоящая терапия не входит в гарантии ОМС.

В субботу Муратова и его коллегу по премии Марию Ресса поздравили в Белом доме США. На сайте было опубликовано письмо с подписью президента Джо Байдена.

«За свою приверженность основным принципам свободной прессы они столкнулись с постоянными угрозами, преследованием и запугиванием, судебными делами, а в случае с Муратовым и смертью коллег», – написал Байден.

Политолог Екатерина Шульман интерпретировала награждение Муратова как «признание важности устойчивого гражданского института, продолжающего действовать в течение десятилетий». Она уверена, что Нобелевская премия станет «охранной грамотой» газеты от статуса иностранного агента.

«Надеюсь, что именно это выдающееся событие станет ещё одним аргументом в пользу необходимости менять наше идиотическое законодательство об иноагентах»

, – пишет Екатерина Михайловна.

У прокремлевских медиа и журналистов при этом не вышло унисона, поскольку и в Кремле не было однозначной реакции на присуждение премии. На Первом канале в пятницу в одном из выпусков новостей даже вышел сюжет о награждении Муратова с его же комментарием. Там же упомянули, что главреда «Новой» поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В эфире ВГТРК о награждении сообщили, но назвали премию мира самой неоднозначной из всей линейки Нобеля. На НТВ же новость подали в позитивном ключе и отметили, что когда-то на их канале Дмитрий Муратов вёл программу.

Маргарита Симоньян тоже выступила с интерпретацией этого события, не без пропагандистского флёра поздравила коллегу: «Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что нобелевку ему дали за это, а не как обычно. Поздравляю!:)»

Следом Симоньян зарепостила в свой телеграм-канал политическую шуточку:

«Считаю, что навальнята и змагары обязаны добиться персональных европейских санкций против Муратова».

Подчинённый Симоньян тележурналист Антон Красовский заявил, что Нобелевской премией сограждан нужно гордиться вне зависимости от политических убеждений: «Я считаю, кто бы это ни был, Россия должна гордиться этим фактом. Дмитрий является моим оппонентом, но это не значит, что Дмитрий является моим врагом. Я считаю, что он один из самых профессиональных, самых уважаемых и самых достойных журналистов в нашей стране».

Владимир Соловьёв отметил, что Нобелевскую премию дали «последовательному демократу "яблочнику"». «Её не дали нацисту, антисемиту, ксенофобу, гомофобу, которым является месье Навальный», – заявил Соловьёв в прямом эфире своего ток-шоу.

Вице-премьер Чеченской республики Джамбулат Умаров публично заявил, что премия Муратову была выдана за «заслуги в развале России».

«От лица чеченских властей скажу, что он просто получил полагающиеся ему Иудины сребреники за антироссийскую пропаганду и подлую ложь о нашем народе», – сказал чеченский политик.