Навального переквалифицировали в террористы

Как пишет Алексей Навальный, по его поводу в колонии собралась огромная комиссия, «на свадьбу похоже», где ему было объявлено: «Оперуполномоченный такой-то направил рапорт и предлагает Навального с профучета снять».

«Вау! Не верю своим ушам, – пишет политик. –

Комиссия голосует единогласно «за».

Радость моя была такой бурной, что начальник даже попросил успокоиться и говорить, только когда разрешат. И добавил: «Подождите, мы еще не закончили».

Тааааак…

Докладчик: «Оперуполномоченный такой-то направил рапорт о том, что осужденный Навальный исповедует экстремистскую и террористическую идеологию. Предлагается поставить Навального на профучет как экстремиста и на профучет как террориста».

Алексей, однако, считает, что это хорошая новость, поскольку экстремистов и террористов, в отличие от склонных к побегу, не третируют каждые два часа в любое время суток. Как отмечает Навальный, за время пребывания в колонии свое ФИО и прочие данные он зачитал 1669 раз.

«А с экстремизмом – кайф, – сообщает Алексей. – Никто не проверяет. Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист».