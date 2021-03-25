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Горбачев, Обама, Далай-Лама. Кто получал Нобелевскую премию мира до Дмитрия Муратова

Эти имена знает каждый

Пятница принесла неожиданную новость - многолетний редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Вместе с ним награду получила филиппинская журналистка Мария Ресса. 

Неожиданной новость стала и для самого Муратова - он рассказал, что отбил звонок из Норвегии, приняв его за телефонный спам. 

- Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики, — заявила глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Напомним, вчера истек срок давности по делу об убийстве журналистки “Новой газеты” Анны Политковской. Спустя 15 лет заказчик так и не был найден.

Нобелевская премия мира присуждается с 1991 года. За это время было вручено 98 наград. В прошлом, 2020 году премия досталась гуманитарной организации “Всемирная продовольственная программа”, которая борется с голодом в проблемных точках мира.

В 2009 году лауреатом стал 44-й президент США Барак Обама. Его наградили за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами.

Фото: Global Look

В 2007 году премия мира досталась экс-кандидату в президенты США Альберту Гору за изучение темы глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Фото: Pixabay

В 1993 году премией мира был удостоен Нельсон Манделла. Основание - работа по мирному прекращению режима апартеида и развитие демократии в Южно-Африканской Республике.

Фото: Global Look

В 1990 году лауреатом стал первый и последний президент СССР Михаил Горбачев

Фото: Global Look

За год до Горбачева награда досталась 14-му Далай-Ламе - “За неустанную проповедь добросердечия, любви и терпимости”.

Фото: Global Look

1979 год. Победитель - мать Тереза, имя которой стало нарицательным. За защиту неприкосновенности человеческого достоинства.

Фото: Global Look

В 1975 году премию мира получил советский физик Андрей Сахаров. Основания - за мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства.

Фото: Global Look

1964 год. Премия мира - у американского проповедника Мартина Лютера Кинга, самого известного борца за права темнокожих.

Фото: Global Look
Мемориал в Вашингтоне

Лауреатом самой первой награды стал швейцарский предприниматель, основатель “Международного комитета Красного креста” Анри Дюнан.

«Вообще не ожидал. У меня тут безумие»: Муратов о том, как стал Нобелевским лауреатом
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