Пятница принесла неожиданную новость - многолетний редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Вместе с ним награду получила филиппинская журналистка Мария Ресса.

Неожиданной новость стала и для самого Муратова - он рассказал, что отбил звонок из Норвегии, приняв его за телефонный спам.

- Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики, — заявила глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Напомним, вчера истек срок давности по делу об убийстве журналистки “Новой газеты” Анны Политковской. Спустя 15 лет заказчик так и не был найден.

Нобелевская премия мира присуждается с 1991 года. За это время было вручено 98 наград. В прошлом, 2020 году премия досталась гуманитарной организации “Всемирная продовольственная программа”, которая борется с голодом в проблемных точках мира.

В 2009 году лауреатом стал 44-й президент США Барак Обама. Его наградили за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами.