«Вообще не ожидал. У меня тут безумие»: Муратов о том, как стал Нобелевским лауреатом

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал получение Нобелевской премии мира.

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны», – рассказал он изданию «Подъем».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил Муратова с победой. «Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

"Собеседник" присоединяется к поздравлениям нашему коллеге.