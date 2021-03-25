Суррогат в Оренбурге, 12 новых иноагентов, премия Нобеля в фонд Путина: новости к вечеру 8 октября

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал обладателем Нобелевской премии мира, но сам руководитель редакции заявил, что награда принадлежит всем журналистам издания, которые погибли при исполнении долга. Часть средств Муратов пообещал передать в фонд, созданный в начале года Владимиром Путиным. Это именно тот фонд, в который идут 2% дополнительного налога от людей с доходом более пяти миллионов рублей. Из него деньги направляются на лечение детей с редкими заболеваниями. Лично на себя Муратов не собирается потратить ни копейки.

Муратова поздравил даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем».

Но утренние реверансы от власти ближе к вечеру сменились обновлённым Минюстом списком СМИ-иностранных агентов. Под каток клеймения попал даже Bellingcat, известный в России только по расследованию отравления Навального. Также СМИ-иноагентом были названы компания-учредитель портала «Кавказский узел», издатель сайта mnews.world и девять физлиц-журналистов.

Сергей Собянин пообещал избитому пьяными хулиганами в метро парню из Воронежа, что ему выплатят два миллиона рублей компенсации. Сами агрессоры, кажется, не отделаются обычной статьёй о побоях. Против них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство и угрозе насилием представителю власти, передаёт СКР.

За вечер число смертей от суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло с 18 до 21. Пострадали от распития контрафактного алкоголя 49 человека, пишет «Оренбург-медиа». Сейчас во всем регионе проходит массовая информационная работа с населением, чтобы исключить отравления во время грядущих выходных. По факту производства и сбыта «палёного» спиртного задержаны шесть человек.

В это же время Россия вновь обновила антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки – 936 человек. Выявлено 27 246 новых фактов заражения коронавирусом.