Более чем на четверть выросло число разводов в России в 2021 году

Число разводов за первые восемь месяцев 2021 года в России оказалось выше на 27%, чем показатели за аналогичный промежуток времени в 2020 году. Таковы данные Росстата, на которые ссылается ТАСС.

Если в прошлом году с января по конец августа российские ЗАГСы зарегистрировали 336,8 тысяч разводов, то в 2021 году с января по август развелись 428 тысяч пар.

При этом выросло и количество заключённых браков на 26,6%. За первые восемь месяцев 2021 года в России поженились 614,5 тысяч пар. За аналогичный промежуток времени в карантинном 2020 году было заключено 485,3 тысячи знаков.