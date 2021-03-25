Назван возраст самых пожилых жениха и невесты в московских ЗАГСах в 2021 году

Столичное управление ЗАГС сообщило, что за прошедшие месяцы 2021 года в столице сочетались браком, будучи в возрасте старше 55 лет, более пяти тысяч человек. Порядка 1 500 браков состояли из пар, где оба супруга были старше этого возраста, пишет сайт мэра Москвы.

В 62% случаев брачующиеся старше 55 лет были мужчины, в 38% – женщины.

Только для 10% молодоженов из этой возрастной группы свадьбы проходят впервые. Некоторые заново женятся или выходят замуж за тех же партнеров уже после развода.

Самому старшему жениху было 95 лет, а невесте – 91 год. В 2020 году в Солнцевском ЗАГСе Москвы был заключен брак между 93-летней учительницей и 97-летним ветераном войны.