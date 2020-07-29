Институт развития интернета предоставил субсидию антиоппозиционному шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Редакция телеграм-канала «Можем объяснить» опубликовал документ, который был найден на сайте Института развития интернета, работающего при поддержке Кремля. В нем указаны победители второго этапа отбора проектов по производству нацконтента.

В списке оказалось YouTube-шоу канала RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Этот проект занимается критикой оппозиционных движений и политиков. Попадание в список означает, что шоу получит субсидию на производство.

Пресс-секретарь Института развития интернета отказался сообщать, какой именно размер субсидии будет выплачен на производство шоу, сославшись на «коммерческую тайну».

Общая сумма, выделенная на производство нацконтента Институтом развития интернета – 723,5 миллионов рублей. Эти деньги распределят на 75 проектов.

Примечательно, что комитет конкурса, который отбирал победителей, возглавляет экс-сотрудник администрации президента Алексей Гореславский, а в наблюдательном совете Института находятся первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главный редактор RT Маргарита Симоньян, депутат Госдумы Елена Ямпольская и первый замдиректора ВГТРК Антон Златопольский.