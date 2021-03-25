Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане

В Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) установило правила проведения свадеб в стране, одно из которых запрещает наличие живой музыки во время торжеств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Afghanistan International.

По информации телеканала, решение было принято на специальном заседании созданного недавно министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, его аналог под названием «Повеление благого и запрет предосудительного» существовал в 1996-2001 годах, когда боевики находились у власти в Афганистане.

Как отмечается, также в стране установлен запрет на проведение церемонии никаха (мусульманского бракосочетания с чтением молитв) перед праздничным угощением. Кроме того, мужчинам и женщинам отныне запрещено находиться в одном помещении во время мероприятия.

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы установили жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны. Помимо этого, был введен запрет на пение и танцы во время свадебных церемоний, из-за чего многие местные музыканты и танцоры были вынуждены бежать в соседние страны.

Ранее боевики запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы, исполнять музыку в общественных местах и изменили образовательный процесс в стране, который теперь будет строиться по гендерному признаку, то есть студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток, соответственно, женщины. При этом они будут обучаться только раздельно.