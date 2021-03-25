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Талибан* ввел в Афганистане запрет на бритье бород и посещение барбершопов

Решение принято на заседании министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного

Фото: Global Look Press

Радикальное движение «Талибан»* запретило мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы из-за норм ислама. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Ettelaat. 

Как рассказал руководитель управления информации и культуры южной провинции Гильменд Хафиз Рашид Гильменди, вступившие в силу в конце недели ограничения в указанном регионе распространяются на весь Афганистан. 

Отмечается, что в самом Гильменде, как и ранее в юго-восточной провинции Кандагар, было также запрещено исполнение музыки.

Решения были приняты на специальном заседании министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Этот орган с функциями «полиции нравов» существовал в 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане. 

Ранее афганские СМИ сообщали о закрытии по всей стране мужских салонов красоты и барбершопов из-за воздействия со стороны боевиков. По их словам, ношение бороды для каждого мужчины является исламской обязанностью.

*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.

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