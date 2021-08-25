Сегодня, в 13:14

В Афганистане запретят музыку, но разрешат женщинам не закрывать лицо

"Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей", – сообщил представитель Талибана*

Фото: Global Look Press

Движение Талибан* собирается запретить исполнение музыки в Афганистане, потому что по их мнению, это не соответствует нормам ислама. Об этом в интервью The New York Times заявил представитель группировки Забихулла Муджахид.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — сказал Муджахид, который претендует на место министра информации и культуры в новом правительстве страны. 

При этом, по его словам, движение не намерено запрещать женщинам выходить из дома и обязательно закрывать лицо. Он также заявил, что требование о необходимом сопровождении мужчиной женщины при каждом ее выходе из дома «неправильно понято». Как пояснил Муджахид, сопровождение мужчин будет обязательно только в длительных поездках больше трех дней. 

«Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (мужчина-опекун прим.ред.)», – подчеркнул он.

*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 16 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 3 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Происшествия 1 минуту назад

Московские депутаты сильно хотели попасть на работу и подрались за место в очереди

Общество 43 минуты назад

У правительства нет планов о переводе школ на удаленку: "Никаких. И никогда не будет"

Общество 1 час назад

Артемий Лебедев возмутился реакцией россиян на скульптуру "Большая глина №4" в Москве

Политика 1 час назад

Кремль отрицает факт преследования СМИ. Закон об "иноагентах" отменен не будет

Общество 1 час назад

"В рамках президентского проекта": Глава Люберец прифотошопил к больнице новые неотложки

Политика 1 час назад

"Все-таки зарыли принципиальную": россияне считают новую должность Поклонской "ссылкой"

Общество 1 час назад

Соцсети о выплатах пенсионерам: "До чего же опустилась Единая Россия вместе с Путиным"

Общество 1 час назад

"Сгорим к чертям": в обществе не оценили планы МЧС по привлечению ИИ к тушению пожаров

Общество 3 часа назад

"Это преждевременно": Поклонская не комментирует возможное назначение в Кабо-Верде

Политика 4 часа назад

Независимые СМИ России потребовали от руководства страны прекратить их планомерное уничтожение

Политика 4 часа назад

В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны

Политика 4 часа назад

Министр обороны Казахстана заявил об отставке из-за гибели пяти военных при взрыве

Общество 4 часа назад

В России предложили отменить МРОТ и ориентироваться на прожиточный минимум

Общество 4 часа назад

В Крыму разрешили прийти на 1 сентября без QR-кода

Политика 6 часов назад

Главное к 27 августа: Байден грозит расплатой, ничейный софт станет отечественным, ссылка Поклонской

Политика 7 часов назад

После взрывов в Кабуле пострадало более тысячи человек

Политика 8 часов назад

Зеленский создаст в Украине кибервойска

Политика 15 часов назад

Памфилова пригласила Собчак наблюдателем на выборы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика