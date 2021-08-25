В Афганистане запретят музыку, но разрешат женщинам не закрывать лицо

Движение Талибан* собирается запретить исполнение музыки в Афганистане, потому что по их мнению, это не соответствует нормам ислама. Об этом в интервью The New York Times заявил представитель группировки Забихулла Муджахид.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — сказал Муджахид, который претендует на место министра информации и культуры в новом правительстве страны.

При этом, по его словам, движение не намерено запрещать женщинам выходить из дома и обязательно закрывать лицо. Он также заявил, что требование о необходимом сопровождении мужчиной женщины при каждом ее выходе из дома «неправильно понято». Как пояснил Муджахид, сопровождение мужчин будет обязательно только в длительных поездках больше трех дней.

«Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (мужчина-опекун прим.ред.)», – подчеркнул он.

*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.