Назначенный «Талибаном» (запрещено в РФ) на должность министра высшего образования Абдул Баки Хаккани рассказал о том, когда возобновят свою работу высшие учебные заведения в стране и какие изменения их ждут, передает ТАСС.

По словам Хаккани, высшие учебные заведения Афганистана возобновят свою работу в течение недели, после решения вопросов, связанных с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов.

Он также подтвердил то, что теперь образовательный процесс в стране будет строиться по гендерному признаку, то есть студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток, соответственно, женщины. При этом они будут обучаться только раздельно.

«Новая система будет выявлять талантливых студентов и студенток, которых в дальнейшем будут отправлять за рубеж для получения опыта на благо будущего страны», – отметил он.

Министр также призвал вернуться на родину, работающих за пределами страны, афганских преподавателей и преподавательниц.