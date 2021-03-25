Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:55

В Афганистане студенты и студентки будут обучаться раздельно преподавателем своего пола

По словам Хаккани, высшие учебные заведения Афганистана возобновят свою работу в течение недели

Фото: Global Look Press

Назначенный «Талибаном» (запрещено в РФ) на должность министра высшего образования Абдул Баки Хаккани рассказал о том, когда возобновят свою работу высшие учебные заведения в стране и какие изменения их ждут, передает ТАСС

По словам Хаккани, высшие учебные заведения Афганистана возобновят свою работу в течение недели, после решения вопросов, связанных с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов. 

Он также подтвердил то, что теперь образовательный процесс в стране будет строиться по гендерному признаку, то есть студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток, соответственно, женщины. При этом они будут обучаться только раздельно.

«Новая система будет выявлять талантливых студентов и студенток, которых в дальнейшем будут отправлять за рубеж для получения опыта на благо будущего страны», – отметил он. 

Министр также призвал вернуться на родину, работающих за пределами страны, афганских преподавателей и преподавательниц.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 2 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 2 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 2 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Расследование 2 дня назад

"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии

Общество 3 дня назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Политика 1 час назад

Субботник в память о Юрии Лужкове

Общество 2 часа назад

Фекалии в подъезде, тухлые продукты, строительный мусор. Причину отравления на Совхозной не столько ищут, сколько выбирают

Общество 3 часа назад

Бизнесмен Потапенко: Буду голосовать за "второго бандита"

Политика 3 часа назад

Тайна смерти министра ЧС, предвыборные страсти, Миллион призов для онлайн-голосования. Итоги недели

Общество 5 часов назад

В Саудовской Аравии мужчину отправили в тюрьму за отказ надеть маску

Общество 5 часов назад

На следующей неделе в Москве начнется "настоящая осень"

Происшествия 6 часов назад

Полиция задержала подозрительного человека, предлагавшего детям проводить их до школы

Общество 8 часов назад

Госпитализированный с COVID-19 телеведущий Киселев рассказал о своем состоянии

Политика 8 часов назад

Лукашенко отказался разговаривать с Западом, пока с Беларуси не снимут санкции

Политика 8 часов назад

Япония обвинила российский самолет во вторжении в их воздушное пространство

Общество 10 часов назад

Санкт-Петербург стал лидером по количеству новых заболевших COVID-19 в России

Политика 10 часов назад

Захарова сравнила борцов за выбор детьми гендера с нацистами

Происшествия 11 часов назад

Причиной отравления россиян в Люблино могли стать средства дезинфекции

Общество 12 часов назад

Кража медалей у олимпийской чемпионки, ФБР рассекретило документ по 11 сентября, задержание пастора-миллионера: главные новости к утру 12 сентября

Общество 13 часов назад

В Китае нашли новый очаг заражения COVID-19

Общество 13 часов назад

Как Москва отметила День города

Общество 1 день назад

Роскомнадзор опроверг блокировку сайта "Областной газеты"

Политика 1 день назад

Зятя Зюганова развели на взятку

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика