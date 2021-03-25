В ООН сообщили об угрозе нищеты и голода в Афганистане

В Совете Безопасности ООН предупредили об угрозе голода в Афганистане, который может вызвать массовую волну беженцев из страны. Об этом рассказала на брифинге представитель Генерального секретаря по Афганистану Дебора Лайонс.

По ее словам, миллиарды активов и донорские средства были заморожены членами международного сообщества, чтобы эти средства не дошли до администрации Талибана (признан террористической организацией и запрещен в России).

«Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может бросить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и действительно отбросить Афганистан назад на многие поколения. Кроме того, в связи с падением афганской валюты резко выросли цены на топливо и продукты питания. Частные банки больше не имеют наличных денег для распределения, а это означает, что даже афганцы, у которых есть активы, не могут получить к ним доступ. Заработная плата не выплачивается. Афганистан, сильно зависящий от импорта, не сможет финансировать импорт продуктов питания и медикаментов, а также топлива, электроэнергии и т. д.», – заявила генсекретарь.

Лайонс отметила, что важно найти способ предотвратить полный крах экономики и социальной сферы в стране. При этом необходимо найти гарантии того, что денежные средства не будут использованы новой властью не по назначению.

«Мы все же сможем помочь сформировать эту новую реальность в более позитивном направлении», – подчеркнула она и добавила, что новое правительство Афганистана рискует растратить потенциальную щедрость международного сообщества, если будет действовать вопреки интересам и правам своего народа.