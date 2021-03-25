Около 70% СМИ Афганистана закрылись после прихода к власти талибов

Представитель Союза журналистов страны Масрур Лотфи заявил, что порядка 70% СМИ в Афганистане закрылись после захвата власти «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая группировка), передает ТАСС.

По словам Лотфи, основными причинами закрытия местных СМИ являются проблемы с безопасностью и экономикой. Представитель Союза журналистов отметил, что по результатам проведенного союзом опроса, в настоящее время только 30% средств массовой информации страны смогут продолжить свою деятельность.

Он также добавил, что работающие сейчас в стране СМИ подвергаются постоянному риску в сфере безопасности и серьезно обеспокоены отсутствием финансовой поддержки.