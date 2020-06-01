Главное к 5 августа: точечный откат репрессий, Ходорковский "перевернул" Беларусь, харассмент в Вышке

Экс-главе штаба Навального (организация «Штабы Навального» объявлена экстремистской и запрещена в России) в Мурманске Виолетте Грудиной отказали в регистрации в кандидаты в депутаты городского парламента из-за связей с «экстремистской организацией», сообщает она. Это произошло ещё до вступления в силу решения суда по делу структур Навального. Ранее в преддверии регистрации Грудину насильно помещали в ковидный-госпиталь.

На таком же основании ранее с выборов в заксобрание Псковской области сняли представителей «Яблока» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина (при этом Шлосберга зарегистрировали на других выборах). Теперь стало известно, что обоих все же зарегистрировали со второго раза.

Депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина не станут лишать адвокатской лицензии из-за якобы конфликта интересов. Такое решение, по словам коммуниста, приняла Адвокатская палата Москвы. Ранее в его поддержку была проведена общественная кампания при участии ряда других фракций в МГД. Сам он считает это «победой общества над политическим произволом и политическими репрессиями».

Политолог Аббас Галлямов объединяет кейсы Ступина, Шлосберга, Любови Соболь (её в итоге не стали лишать свободы), а также заявления Минкульта об отмене проверок театральных репертуаров, делая из этого общий вывод, что «перспективы бунта отчаявшихся Кремль явно не радуют». Он полагает, что власти продолжат давление на оппозицию, однако постараются не довести общество до мысли: «Они окончательно достали».

Депутат питерского ЗакСа Борис Вишневский прокомментировал свой недопуск до выборов в интервью The Insider (издание объявлено «иностранным агентом»). Он уверен, что снятие незаконное и политическое, а претензии избиркома настолько несерьезные, что вызывают смех. Он также обращает внимание на то, что двух поддельных «Вишневских» на выборах зарегистрировали:

«Получается, что фейковых Вишневских они хотят пустить на выборы, а настоящего — нет. Создалась такая особенная ситуация, я таких еще не встречал, но, видимо, других методов борьбы со мной у них уже не осталось».

При этом городской избирком Вишневского во главе списка «Яблока» на выборы зарегистрировал.

Четыре студентки направления «Востоковедение» НИУ ВШЭ сообщили о харассменте со стороны преподавателя-китаиста Максима Целуйко. По словам девушек, в прошлом году они жаловались в деканат, где проректор Евгений Артемов обещал прекратить эту практику и прервать контракт с Целуйко в 2021 году, чего однако не произошло. Также он посоветовал девушкам бороться с харассментом преподавателя своими силами, предупреждая других студенток лично:

«Сарафанное радио работает очень сильно. Потихонечку я буду его поддавливать», — сказал он (запись разговора имеется в редакции DOXA).

КГБ Беларуси обвинил в «организации переворота» в стране экс-главу ЮКОСа, общественного деятеля Михаила Ходорковского, а также ряд других людей. Кроме того, за «переворотом» по версии режима Александра Лукашенко, стоят Германия, Чехия, Польша, Литва и Украина, а главную роль во всем играли США.

Российские власти обвиняют бывшую структуру ЮКОСа Yukos Foundation в разглашении судебного решения, по которому Россия должна выплатить им $5 млрд. Российская сторона считает, что это «грубо нарушило» режим конфиденциальности процесса.

79-летный бывший участник группы Beatles, певец Пол Маккартни вакцинировался от коронавируса пишет Le Matin. Он также призвал к тому же своих поклонников: «Будь крутым. Сделай прививку», — говорится в его Instagram.

Ранее платежный сервис Xsolla уволил почти полторы сотни своих сотрудников, указав на их «малопродуктивность». Райффайзенбанк и Альфа-Банк теперь зовут этих специалистов к себе на собеседование: «Наша работа строится на доверии, а не на контроле, и каждый сотрудник может сам выбирать, как ему достигать поставленных целей», — пишут в Райффайзене (цитата по The Bell). «Любите сложные задачи, но не любите отвлекаться на утомительные чаты и конференц-колы? Раздражает, что начальство оценивает вас по скорости клацанья по клавиатуре, а не по результатам? Тогда нам есть, о чем поговорить. Удаленка, доверие и минимум бюрократии», — продолжает ту же мысль аккаунт Альфа-Банка в соцсетях.