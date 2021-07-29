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Структура ЮКОСа отсудила у России $5 млрд. Это не основной иск по делу ЮКОСа

Суд в Гааге признал законным требование компенсации по одному из дел ЮКОСа второй волны. С России взыскали $5 млрд

Фото: Global Look Press // Михаил Ходорковский

Фонд Yukos и профильное издание Global Arbitration Review сообщили о победе бывшей структуры ЮКОСа, компании Yukos Capital Sarl в нидерландском суде против Российской Федерации. Об этом пишет РБК. Суд в Гааге обязал Россию выплатить фирме пять миллиардов долларов по самому иску, включая проценты и компенсацию затрат на судебные издержки. Российская сторона пока новость не прокомментировала.

Это не основной иск по делу ЮКОСа, в котором акционеры требуют взыскать с России 60 миллиардов долларов.

В 2013 году Yukos Capital Sarl обратилась в суд в Нидерландах, запросив с России 13 миллиардов долларов. В итоге сумма компенсации была уменьшена более чем вдвое, однако гаагский суд удовлетворил требование истца, признав, что Москва «незаконно экспроприировала займы» фирмы ЮКОСу — их не вернули, потому что власти признали ЮКОС банкротом и ликвидировали его. Также суд признал, что Россия помешала добиться правосудия по этому делу в российских судах.

По версии России, займы были фиктивными и использовались для ухода от уплаты налогов.

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