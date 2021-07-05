Главный «висяк» путинской России: от Алексея Пичугина ждут показаний на Ходорковского

Возможно, широкому читателю это не известно: все уголовные обвинения в адрес опального Михаила Ходорковского, а также главного акционера предприятия, бизнесмена Бориса Невзлина, базируются на другом уголовном деле – в отношении бывшего главы службы безопасности ЮКОС Алексея Пичугина. Именно этого человека обвиняют в организации якобы заказанных в 90-ых Ходорковским и Невзлиным убийств. С 2003 года Алексей Пичугин находится в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке, откуда его два раза вывозили в Москву для дачи показаний на своих бывших руководителей. Оба раза это не дало результатов, и вот сейчас – в преддверии сентябрьского суда в Нидерландах, по итогу которого Россия может оказаться должна акционерам ЮКОС порядка 50 миллиардов долларов компенсации – Алексея Пичугина снова этапировали из колонии и привезли в Лефортово для проведения неких «следственных действий». Адвокаты Пичугина Дмитрий Харитонов и Ксения Костромина не дают никаких комментариев по ситуации с их подзащитным. Как сообщают источники «Новой», Пичугина вынудили отказаться от адвокатов, с которыми он сотрудничал много лет.

Sobesednik.ru обсудил дело Алексея Пичугина с журналисткой Верой Васильевой, которая занимается этим процессом с 2006 года и является автором книги «Алексей Пичугин – пути и перепутья», а также лауреатом премии Московской Хельсинкской группы 2018 года за журналистскую деятельность в области защиты прав человека.

- Раньше я работала журналистом в научно-популярном издании, посвящённом IT-технологиям - рассказала Вера. - Но меня интересовало дело ЮКОСа, когда оно началось, я была на нескольких судебных заседаниях. Первый процесс по делу Алексея Пичугина был закрытым от публики. На второй я решила сходить. Это был 2006 год. Тогда Пичугину уже был назначен приговор 20 лет лишения свободы, я знала об этом через СМИ и решила составить более чёткое и непосредственное представление об этом деле. В апреле 2006 года я пришла на слушание дела. Скажу только, что все свидетельства в этом деле были косвенные, свидетели пересказывали слова других людей. Например, свидетель заявлял: «Сергей Горин ( тамбовский бизнесмен, убийство которого вменяется Пичугину – «Собеседник») говорил мне: если со мной что-то случится, то виноват вот этот человек» - и показывал фотографию Пичугина. Это меня поразило. Я стала писать об этом в "Живом журнале", который тогда был популярен. Через некоторое время руководство моего издания сказало, что я посвящаю этой теме слишком много времени. Я ушла оттуда и устроилась на один правозащитный портал. Это была организация "Права человека в России". Потом, через много лет, она была признана иностранным агентом и закрыта. Я проработала там 11 лет.

- Что ещё показалось вам странным в деле Пичугина?

- В отношении Пичугина было выдвинуто несколько обвинений. Я старалась посещать каждое заседание и анализировала все эти обвинения. У меня сложилось впечатление, что всё это были "висяки": дела 90-ых годов, которые не были когда-то расследованы до конца, в них невозможно было установить заказчика. В лучшем случае, удавалось найти исполнителя, дальше следствие упиралось в тупик. Это тянулось в течение многих лет. И вдруг, когда началось дело ЮКОСА, оказывается, что заказчик всех этих преступлений - Пичугин. И уже осуждённые люди, отбывающие наказание, стали давать следствию показания, что их заказчик – Пичугин.

- Начнём с убийства мэра Нефтеюганска, которое с 2016 года вновь пытаются вменить Михаилу Ходорковскому. Соответственно, Пичугина считают организатором этого убийства.

- Мэра Нефтеюганска Владимира Петухова убили 26 июня 1998 года. Была версия, что это связано с конфликтом вокруг нефтеюганского рынка - Петухов перенёс его в другое место и сделал городским, не все собственники рынка были этим довольны. Была версия и насчёт жены Петухова, после его смерти она получила большое состояние. Впоследствии эта версия не получила разработки. Была версия, что к убийству Петухова причастна "камышинская" преступная группировка. Её участники допрашивались, находились в СИЗО, потом им избрали иную меру пресечения. А потом они умерли при странных обстоятельствах. В 2005 году нашлись люди, давшие показания, что Пичугин заказал им убийство Петухова. Однако внешность этих людей не совпадала с показаниями очевидцев убийства мэра, которые те дали ещё в 1998 году. Очевидцы описали "высоких светловолосых молодых" убийц. А на скамье подсудимых в итоге сидел темноволосый человек с совершенно другой внешностью.

- А версия насчёт конфликта с ЮКОСОМ из-за непоступления налогов в бюджет Нефтеюганска?

- Был такой конфликт. Велись переговоры по поводу урегулирования поступления денег в городской бюджет. Были долги ЮКОСа – предприятие было приватизировано в 1996 году, – и были долги, которые возникли ещё при государственном управлении. Накануне убийства была достигнута договорённость: ЮКОС погасил долги, относившиеся к 97-ому году. Оставались ещё государственные долги, которые ЮКОС договорился постепенно погашать.

-А как насчёт дела о покушении на бизнесмена Евгения Рыбина, главу австрийской нефтяной компании «East petroleum handelsgas GmbH»?

- Был конфликт между ЮКОСом и Рыбиным относительно разработки нефтяных месторождений. Рыбин занимался поставкой оборудования для разработки этих месторождений. Руководство ЮКОСа не хотело этим заниматься, считая, что это кабальный контракт; он был заключён ещё до того, как ЮКОС перешёл Ходорковскому. В 98-ом и 99-ом в Рыбина два раза стреляли, в Москве и Московской области. Но, когда эти покушения происходили, никто не связывал их с ЮКОСом. В 2008 году, когда началось дело против одного из главных акционеров ЮКОСа Леонида Невзлина, свидетели по делу Невзлина, господа Решетников и Цигельников, заявили суду, что ранее оговорили Алексея Пичугина под давлением следствия. Но суд счёл их слова неубедительными.

-Что можете сказать про дело о покушении на журналистку Ольгу Костину?

- Это первое обвинение Пичугина. Ночью в ноябре 1998 года сработало взрывное устройство на лестничной клетке родителей Костиной. При взрыве никто не пострадал. Почему к этому имеет отношение ЮКОС? Костина говорила, что у нее были какие-то разногласия с руководством ЮКОСа, да. Но перед этим она обвиняла власти Москвы и тогдашнего пресс-секретаря московской мэрии Сергея Цоя, с которым у неё тоже был конфликт. Вообще, в этом деле наиболее сомнителен главный свидетель – тамбовский преступник Игорь Коровников. Человек из Тамбова, насиловавший и убивавший молодых девушек. За это он отбывал наказание в колонии на острове Огненный Вологодской области. Оттуда его через много лет привезли в Москву и поместили в Лефортово. Этот человек и дал показания, что взрыв на лестничной площадке родителей Костиной у него заказывал Пичугин. На Огненном, где отбывал наказание Коровников, условия заключения довольно тяжёлые: нет ничего, кроме колонии на территории бывшего монастыря, высокая влажность, комары. Где Коровников отбывает наказание сейчас, не знаю.

- Убийство московского предпринимателя Валентины Корнеевой в 98-ом?

- Корнеевой принадлежал магазин «Чай» на улице Покровка. ЮКОС хотел купить или взять в краткосрочную аренду помещение на этой улице и в близлежащем переулке – чтобы офисы компании находились рядом,– и взамен купить участникам предлагавшейся сделки другие помещения в других районах Москвы. Корнеева не хотела идти на эту сделку. Видимо, потому, что дальше на Покровке находился ресторан, которым владеет сын Валентины Корнеевой. Но когда произошло убийство, сын Корнеевой связывал его не с ЮКОСом, а с конфликтом между Корнеевой и ещё одним акционером магазина "Чай": они спорили о доле каждого в этом предприятии. Потом сын Корнеевой сменил точку зрения и стал утверждать, что причина убийства – конфликт с ЮКОСом. Однако, после убийства помещение магазина не перешло ЮКОСу. Кто бенефициар убийства, до сих пор неизвестно.

- Наконец, убийство в 2002 году супругов Гориных, предпринимателей из Тамбова?

- В 2002 Сергей Горин и его супруга Ольга исчезли. Произошло это при странных обстоятельствах. К Гориным пришли какие-то люди, и они закрыли своих детей в ванной комнате. Дети слышали, как происходило выяснение отношений, а потом родители вышли из дома вместе с пришедшими людьми. Впоследствии была найдена пустая машина супругов Гориных. Сергей Горин был руководителем представительства компании «Менатеп» в Тамбове ( группа компаний, учреждённая Михаилом Ходорковским - "Собеседник"). Ещё он создал финансовую пирамиду по продаже квартир. Это была сомнительная история, но дело замяли, а Горина уволили из «Менатепа». Возможно, визит незнакомцев в дом Гориных связан с этой историей. Алексей Пичугин ездил в Тамбов по делам «Менатепа» и был крестным отцом сына Горина. Также Пичугин нашел Горину работу на автозаправке – после того, как тот ушел из «Менатепа». Перед тем, как супруги пропали без вести, Горин не приехал на встречу с Пичугиным договориться о трудоустройстве.

- То есть, все обвинения – по меньшей мере, спорные?

- Я пришла к выводу, что все они очень сомнительны. Напомню, что дело Пичугина рассматривалось три раза. По первому делу суд дал Алексею 20 лет. В первый раз по второму делу, то есть за якобы доказанную организацию убийств Петухова, Корнеевой, двух покушений на Рыбина – добавил к этому сроку всего четыре года. Я считаю: судья понимал, что вина Пичугина не доказана, поэтому и добавил такой небольшой срок, не захотел оправдать осужденного по политическим мотивам. Верховный суд РФ постановил, что наказание недостаточно сурово – в результате был проведен повторный процесс по второму делу, и Алексею дали пожизненное.

- Алексей отбывает срок в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке? Вы там бывали?

- Да, я ездила в Соль-Илецк, в саму колонию попасть, конечно, не могла. Это город-курорт и одновременно город-колония. Фотографии отдыхающих на солевых озёрах на фоне тюрьмы производят специфическое впечатление. Алексей находится там с момента вступления в силу пожизненного приговора.

- В каких условиях он находится, оказывается ли на него давление?

- Он всегда писал мне, что жалоб нет. Камеры там – на два человека. Видимо, условия заключения терпимые. Противоправных действий в отношении Алексея в колонии, судя по всему, не оказывается.