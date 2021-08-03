Главное к 4 августа: осада ТИКа, зажиточные кандидаты, мэру Нью-Йорка указали на дверь, контрабанда из Беларуси

Бегунья из Беларуси Кристина Тимановская вместо того, чтобы полететь в Польшу, где получила гуманитарную визу, отправилась в столицу Австрии Вену. Об этом пишут Japan Today и «Би-би-си». Её мотивация остается неизвестна, однако СМИ допускают, что это может быть сделано из соображений безопасности, так как смена маршрута произошла в последний момент. Отметим, что сама спортсменка не считает, что предала свою страну, но боится, что попадет в тюрьму, вернувшись туда: «Я очень хочу вернуться домой, потому что там остались все мои родственники, друзья. Я родилась в Беларуси, я очень люблю свою родину. Я не предавала свою родину, как об этом говорят. Это мой дом».

Генпрокуратура намерена взыскать с «Альфа-Банка» $104,5 млн, или почти 7,5 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. В ведомстве считают, что такую сумму банку перевел экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. «Ъ» пишет, что среди этих средств была и сумма, необходимая для погашения задолженности Абызова перед банком. По мнению прокуратуры, эти средства «нелегальные», а действия экс-министра и крупнейшего частного банка носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер».

После того, как губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинили в домогательствах 11 разных женщин, президент США Джо Байден посоветовал ему освободить занимаемый пост: «Я думаю, он должен уйти в отставку», — заявил он журналистам (цитата по Associated Press). Официальных обвинений Куомо пока не предъявлено, сам он отрицает версию обвинения.

В Финляндии премьер-министр Санна Марин положила конец затянувшемуся коррупционному скандалу, в котором её обвиняют. Она вернула государству деньги, на которые её семья завтракала за счет бюджета в официальной резиденции. В месяц на их завтраки уходило 300 евро. Многие в Финляндии уверены, что законом такие траты не предусмотрены, однако бывший премьер также завтракал за счет государства, а представители Марин и вовсе говорят, что она была не в курсе этой практики.

Ночью с 3 на 4 августа в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Кировского района Санкт-Петербурга разгорелся скандал: самовыдвиженец Савва Федосеев со сторонниками принес свои подписи для сдачи, но комиссия отказалась их принимать, сославшись на то, что вышло время — 20 минут до этого в здание их не пускала охрана. В итоге кандидат поднял скандал регионального масштаба: его сторонники дозвонились вице-губернатору Александру Бельскому, в ТИК, в прессу, полицию и активистам. К зданию начало подходить всё больше людей, холл начал заполняться, а в Сети появилась запись разговора членов ТИК, которые думали, что положили трубку, но ошиблись — на ней слышно, как они предлагают подговорить другого кандидата заявить, будто за пять минут до окончания приема подписей Федосеева в здании не видела. В итоге в 10 часов вечера ТИК все же принял подписи самовыдвиженца. Теперь их должны проверить.

Литовские пограничники нашли в грузе госкомпании «Беларуськалий» 80 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 259 тысяч евро, рассказали Delfi в Криминальной службе таможни Литвы. Производитель сигарет — белорусская фирма «Неман». В ведомстве уверены, что из Беларуси регулярно идет контрабанда сигарет.

При этом МИД Литвы сообщает, что среди нелегальных мигрантов, которые в последнее время попадают в страну из Беларуси, есть и граждане России. «Их тоже будем возвращать», — сказал замглавы ведомства Мантас Адоменас в разговоре с «Эхом Москвы» (цитата по «Фонтанке»). Сообщается, что с МИД РФ ведутся соответствующие обсуждения. На границе с Беларусью уже задержаны порядка четырех тысяч нелегальных мигрантов, около двух третей из них — граждане Ирака.

Мундеп из Москвы Денис Шендерович выложил фото отчетности единоросса и телеведущего Евгения Попова для ЦИКа, из которой следует, что тот заработал 11,4 млн рублей за 2020 год. Примерно такие же цифры называл в своем расследовании The Insider (признан «иностранным агентом»). В декларации Попова также указаны три объекта недвижимости, сопоставимые по своим размерам с теми, что нашла команда Навального.

Как обращает внимание «МБХ Медиа», идущий на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров за социальную справедливость экс-глава МВД Удмуртии Александр Первухин приобрел квартиру в Москве за 58 млн рублей. До 2018 года он декларировал семейный доход примерно в 2,2 млн рублей в год, а после отставки вместе с супругой начал зарабатывать порядка 20 млн в год.