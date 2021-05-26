В Финляндии скандал: премьер завтракает на €300 в месяц за счет налогоплательщиков

Финское издание Iltalehti выяснило, что премьер-министр Санна Марин на сомнительных основаниях завтракает за госсчет, причем тратит на это по 300 евро в месяц, что довольно дорого для одних только завтраков — расходы среднего финна на всю еду составляют 365 евро в месяц. Возможно, этими завтраками премьер кормит и свою семью, но узнать, что конкретно она покупает, нельзя — все данные засекречены.

По закону, премьеру полагается предоставление жилья, при этом даже не нужно платить за коммунальные услуги. Теоретически, как отмечают в канцелярии премьера, допускается и компенсация «разумных» расходов, понесенных при исполнении должностныз обязанностей, но насколько под это подпадают завтраки, причем такие недешевые, — большой вопрос. Сама она изданию ничего не ответила, проигнорировав также просьбу опубликовать сведения о расходах. Впрочем, позднее глава правительства оправдается, что это не её идея, так якобы было ещё при прошлом премьере.

При этом пиар-менеджер президента Финляндии Саули Ниинистё сообщил журналистам, что ни за какие завтраки ему государтсво не платит: «Президент Республики и его супруга оплачивают всю еду, предназначенную для личного и семейного потребления самостоятельно», — пояснил он.

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