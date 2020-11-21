В Эстонии министр уволена за коррупцию: она возила детей на служебной машине

Министр образования и науки Майлис Репс была уволена президентом страны Керсти Кальюлайд после обличающей публикации в газете Ohtuleht, которая три дня следила за чиновницей и опубликовала снимки, как детей Репс отвозят на кружки и в школу на служебном автомобиле.

Такое злоупотребление служебным положением вызвало широкий общественный резонанс, на фоне которого министр была вынуждена признать свою ошибку и попросила у сограждан прощения, согласившись с последствиями: «Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения».

Однако, как отмечает «Интерфакс», от читателей досталось после инцидента и изданию, шпионившему за должностным лицом.

В свою очередь, эсктонский премьер Юри Ратас заявил, что сожалеет об отставке Репс, охарактеризовав её как «по-настоящему компетентного, до мелочей знающего подведомственную ему сферу, невероятно трудоспособного и преданного своему делу министра».

Репс четыре раза занимала позицию главы Минобрнауки, также она является членом правящей партии и членом парламента Эстонии, работу в котором она продолжит.