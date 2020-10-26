"Яблоко" требует от Путина подписать конвенцию о возмещении ущерба от коррупции

«Яблоко» поддержала предложение «Трансперенси Интернешнл — Россия» о введении гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Партия требует от президента РФ Владимира Путина подписать соответствующую конвенцию Совета Европы, а от Федерального собрания ратифицировать её.

«Сегодня от коррупции в России косвенно страдают все люди – коррупционная рента включена в каждый чек при покупках и в каждую квитанцию за коммунальные услуги. В некоторых случаях ущерб самый прямой.

Будь то потери фирмы на нечестных госзакупках или разбитая машина из-за махинаций чиновников на дорожном строительстве – все подобные случаи требуют возмещения ущерба от коррупции», — говорится в сообщении пресс-службы «Яблока».

Суть документа заключается в том, чтобы гражданин мог требовать компенсации ущерба, нанесенного ему из-за коррупции, причем для этого не понадобиться обращаться в правоохранительные органы — сделать это можно будет напрямую через суд с помощью гражданского иска.

В петиции, опубликованной «Трансперенси», говорится, что порядка 90% россиян «вообще никогда не обращались в суды и другие органы за денежной компенсацией». Там отмечают, что компенсацию ущерба граждане чаще всего даже не называют в качестве возможной реакции на коррупцию, а лишь требуют уголовных наказаний и штрафов:

«Мало кто думает о том, что реальную компенсацию за вред от коррупции может получить он сам или его родственник. И это можно и нужно исправить», — уверены её авторы.

Бюро «Яблока» также считает, что конвенцию нужно было принять ещё 20 лет назад, но «личное обогащение верхушки государства стало основой и смыслом существования системы власти в России».