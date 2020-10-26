Михаил Жванецкий // фото: Global Look Press

Андрей Бильжо: Жванецкий больше не хочет быть рядом с теми, кто врет с экрана
Global Look Press

Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Кадр из фильма "Поклонение" // Фото в статье: скриншоты YouTube

"Новый порядок" в "Государстве комаров": чем развлекал зрителей 42-й ММКФ
Юрий Дмитриев // стоп-кадр: YouTube

Николай Сванидзе: Чтобы Дмитриева не сгноили, нужно сильно шуметь
В центре внимания
Лех Валенса // фото: Global Look Press
Лех Валенса: История отношений России и Польши – это большая школа жизни
Власть сослалась на единственный источник. Итоги недели одним предложением
Хабиб Нурмагомедов расплакался, объявляя о конце карьеры

Новости дня

26 октября, понедельник

[17:13]"Ростех" не смог выполнить полученные без тендера госзаказы на аппараты ИВЛ
[16:17]Лишь у 18% врачей во время эпидемии доход вырос. У большинства он упал
[15:31]В Новосибирске задержаны трое мужчин, похитивших людей для вымогательства
[15:27]Вакцина "Спутник V" вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
[15:03]Российские НКО просят Путина заняться нехваткой 26 препаратов от рака
[14:59]"Яблоко" требует от Путина подписать конвенцию о возмещении ущерба от коррупции
[14:04]В Москве и МО пожилых людей заставляют ходить пешком, высаживая из транспорта
[13:34]Московский суд рассматривал дела о нарушении самоизоляции за 1,5 минуты
[13:29]В столичное метро нельзя будет попасть с температурой выше 37,5°С
[12:29]Посольство Польши в Москве пикетируют из-за запрета абортов по показаниям
[11:36]"ЭпиВакКорона" не повлияла на структуру половых желез мышей и кроликов
[10:55]COVID-19 за сутки в России: 17 343 заболели, 7 574 выздоровели, 219 умерли
[09:55]В 13 регионах уровень безработицы – 10% и более
[08:58]Для детей с фенилкетонурией продлили срок инвалидности до совершеннолетия
[08:18]Новое перемирие в Карабахе и забастовка в Беларуси. Новости к утру 26 октября

25 октября, воскресенье

[18:01]50 жителей Удмуртии вышли на митинг против стройки завода по утилизации химотходов
[16:59]Олег Дерипаска: Коронакризис может продлиться до 2023 года
[15:39]На 11-й марш протеста в Минске вышло около 5 тысяч человек
[14:40]Зеленского на выборном участке атаковала активистка Femen без нижнего белья
[13:22]В Саратове мужчина получил пожизненное за убийство супруги и ее родителей
[12:56]В Катаре и Кувейте из-за слов Макрона снимают с продажи французские сыры
[12:09]Автомобильная промышленность получит пять миллиардов в качестве поддержки
[11:47]В Волгограде пьяный мужчина стрелял по подросткам солью с балкона
[10:58]COVID-19 за сутки в РФ: 16 710 заболели, 7 704 выздоровели, 229 умерли
[10:47]МИД Казахстана не планирует направлять ноту протеста из-за фильма "Борат-2"
[10:12]Глава Samsung Ли Гон Хи скончался из-за проблем с сердцем
[09:33]Конец карьеры Хабиба и смерть выборгского депутата. Новости к утру 25 октября

24 октября, суббота

[17:51]Шестиклассник упал в обморок, другим поплохело – конкурс пения гимна в эпидемию
[16:53]Жители Лиона напуганы угрозами обезглавить детей и учителей на здании школы
[16:03]Эрдоган о словах про ислам: "Макрону требуется лечение психических расстройств"
[15:22]Олимпийский комитет проверит белорусских атлетов на политические репрессии
[14:38]Навальный стал 4-м в рейтинге доверия россиян, обойдя Мишустина и Собянина
[14:00]Фонд помощи белорусам раздал более €1 млн. На одну заявку уходит до трех недель
[13:08]От обязательной маркировки лекарств временно откажутся, чтобы избежать "коллапса"
[12:30]Посольство США в Беларуси призвало сограждан запастись едой и избегать митингов
[11:55]РФ заплатила за отравление Скрипалей больше, чем ожидала – экс-советник Джонсона
[11:28]"Никому не нужный талмуд": Глава ВАК о решении давать "доктора" без диссертации
[10:54]У президента Польши Анджея Дуды подтвержден коронавирус
[10:30]Проблемы с iPhone 12 и лекарствами, расстрел и санкции. Главное к 24 октября

23 октября, пятница

[20:11]В Москве открылись два пункта выдачи термонаклеек на одежду для людей с деменцией

Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Штраф 5 тысяч или бесплатные маски? // фото: Global Look Press
Где в Москве достать медицинские маски и перчатки бесплатно?
Фото: Global Look Press
Мама, я пошел… на работу! Как защитить права ребенка при его трудоустройстве
Рецепт: восхитительный сливово-сырный пирог для идеального осеннего настроения
Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: Global Look Press
Пастуший пирог и свинина с чили и ананасами: Сытные осенние ужины
Юрий Дудь // фото в статье: скриншот Youtube
Топ-10 скандалов Дудя: делёж ребенка, Соловьев-фанат и 15 см Ивлеевой
Фото в статье: пресс-служба СТС
Панини с курицей и куриный гирос: топ лучших рецептов домашнего фастфуда
Фото: Global Look Press
В Екатеринбурге против алиментов, а в Нижнем – против разведенок: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
sobesednik logo

"Яблоко" требует от Путина подписать конвенцию о возмещении ущерба от коррупции

Политика
14:59, 26 октября 2020

"Яблоко" требует от Путина подписать конвенцию о возмещении ущерба от коррупции
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

«Яблоко» поддержала предложение «Трансперенси Интернешнл — Россия» о введении гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Партия требует от президента РФ Владимира Путина подписать соответствующую конвенцию Совета Европы, а от Федерального собрания ратифицировать её.

«Сегодня от коррупции в России косвенно страдают все люди – коррупционная рента включена в каждый чек при покупках и в каждую квитанцию за коммунальные услуги. В некоторых случаях ущерб самый прямой.

Будь то потери фирмы на нечестных госзакупках или разбитая машина из-за махинаций чиновников на дорожном строительстве – все подобные случаи требуют возмещения ущерба от коррупции», — говорится в сообщении пресс-службы «Яблока».

Суть документа заключается в том, чтобы гражданин мог требовать компенсации ущерба, нанесенного ему из-за коррупции, причем для этого не понадобиться обращаться в правоохранительные органы — сделать это можно будет напрямую через суд с помощью гражданского иска. 

В петиции, опубликованной «Трансперенси», говорится, что порядка 90% россиян «вообще никогда не обращались в суды и другие органы за денежной компенсацией». Там отмечают, что компенсацию ущерба граждане чаще всего даже не называют в качестве возможной реакции на коррупцию, а лишь требуют уголовных наказаний и штрафов:

«Мало кто думает о том, что реальную компенсацию за вред от коррупции может получить он сам или его родственник. И это можно и нужно исправить», — уверены её авторы.

Бюро «Яблока» также считает, что конвенцию нужно было принять ещё 20 лет назад, но «личное обогащение верхушки государства стало основой и смыслом существования системы власти в России».

Теги: #Путин #Коррупция

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Никол Пашинян. Фото "Globallookpress"

Политика

Пашиняна открыто саботирует «карабахский клан»
Фото: Global Look Press

Политика

"Собянин покинет пост мэра Москвы и займет новую должность": политолог сделал громкое заявление
Фото: Global Look Press

Политика

Зюганову пора на пенсию: политолог рассказал, что в политику рвутся "новые лица"
Политика
Пашиняна открыто саботирует «карабахский клан»
"Собянин покинет пост мэра Москвы и займет новую должность": политолог сделал громкое заявление
Зюганову пора на пенсию: политолог рассказал, что в политику рвутся "новые лица"
Дело БСК буксует, несмотря на поручение Путина
Общество
Часы мэра Казани и отравление детей в Липецке: о чем писали в соцсетях регионы
"Кремль. Путину". Помогите онкобольным детям с лекарствами!
Сериал "Эпидемия", торс Мишустина, винтовка Вассермана: Что обсуждалось в Сети
Мечта Франкенштейна с российским размахом и питерским оттенком
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Дело Ефремова показало весь диапазон возможностей индивидуальной настройки системы «Свой/чужой». Михаил Олегович – не только любимый актер, но и прекрасный собеседник и собутыльник. Возможно, лучший. И очень многие из его окружения во время процесса стояли перед серьезным внутренним выбором

Ролдугин Олег

Ролдугин
Олег

журналист

И эта дилемма не только ведь Карабаха касается. Такой же «карабах» у Путина во всем. Борьба с коррупцией? А как же друзья! Друзей президент, как всегда говорил, не бросает. Для обычного человека это, естественно, хорошо. А вот для главы государства, наверно, не очень

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Истинная мерзость заключается не только в убийстве – она в том, чтобы пользоваться всеми благами цивилизации, стремиться сбежать именно в эту цивилизацию, устроиться там хоть на стройку – и убивать за то самое, что сделало эту цивилизацию такой удобной для жизни. Есть тут некое противоречие, некое, что ли, несоответствие

Культура и ТВ
Лицом к лицу со страхом: "Конференция" – первый игровой фильм про "Норд-Ост"
Звезда шоу "Танцы" Даниил Патлах: Изначально хотел выйти под Джимми Хендрикса
Светлана Зейналова: Чиновники пользуются тем, что мы информационно безграмотны
Стивен Сигал пообещал лично очистить Байкал: у актера на озеро большие планы
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина не летит за границу к возлюбленному, так как боится не вернуться
Вдова Николая Караченцова рассказала, почему артист отказался от эмиграции
Сын Сафронова залил аэропорт кровью: Затравкин снова застрял в туалете (видео)
Андрей Ургант: Мама Вани родила его, не спросив меня!

Здоровье
"Сердечников и онкобольных бросили из-за ковида": Махсон раскритиковал медицину
Разработана формула подавления посторонних шумов в офисах
Чем сидячий образ жизни полезен для пожилых людей
Малыши до пяти лет почти не заражаются COVID-19 от взрослых
Туризм
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Авто
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Фото: пресс-служба канала НТВ
Глеб Глинка:
Фильм "Доктор Лиза" – это попытка вернуть её к жизни
Global Look Press
Маша Распутина:
"Хватит заниматься ерундой, особенно в шоу-бизнесе!"
Светлана Капанина // Фото: Антон Абрамов
Светлана Капанина:
Мы не должны летать только на чужих самолетах. Это не наша фишка
Александр Молочников // фото в статье: Global Look Press
Александр Молочников:
Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Белоруссии
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Виктор Добронравов:
Не расстроюсь, если дочки не станут актрисами
Фото в статье: соцсети
"Ты – раб Бузовой, а не бог": Влад Кадони не на шутку разозлил Никиту Джигурду
Фото: архив Дмитрия Корепина
"Это победа Дорониной": актер МХАТ отсудил у театра 380 тысяч рублей
Фото: Global Look Press
"Говоришь про меня гадости!": взбешенный Киркоров поскандалил с Сафроновым
Фото: Global Look Press
Маша Распутина уже 27 раз стала бабушкой: "пасынок" певицы открыл семейные тайны
Стоп-кадры: YouTube
Внучке Гурченко закрыли доступ в клуб, где у нее произошла драка с Ларой Фрост
Фото: соцсети
Месяц в полной изоляции: омский зооприют ищет хозяина для пса-робинзона
Фото в статье: соцсети
Прописали по матушке: жительница Екатеринбурга лишила себя отчества
Северный Речной вокзал // Фото: АГН "Москва"
Вокзал для двоих
Монологи о шансоне. Часть 10: Ксения Стриж
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
^