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"Можно потерять не только свободу, но и жизнь": Ещё двое спортсменов не вернутся в Беларусь

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова и её муж, олимпийский призер, не вернутся на родину. Оба поддерживают оппозицию

Фото: Instagram

Яна Максимова

Легкоатлетка Яна Максимова из Беларуси заявила, что она и её муж, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года по десятиборью Андрей Кравченко приняли решение не возвращаться на родину из страха преследования. У них есть дочь, и они не намерены рисковать свой свободой и жизнью. Оба открыто поддерживают демократическую оппозицию.

«К огромному сожалению сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь [сейчас спортсменка живет в Германии] есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких», — пишет г-жа Максимова в своем Instagram.

Легкоатлетка говорит, что не может молчать обо всем, что происходит сейчас в Беларуси, и одно это уже подвергает её определенным рискам.

На Олимпиаду в Токио она не попала, хотя перед этим завоевала Кубок Беларуси по многоборью. Тем не менее, Максимова выражает надежду на то, что сможет продолжить спортивную карьеру за пределами родины. «А еще я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом», — передает её слова Белорусский фонд спортивной солидарности.

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