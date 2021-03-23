"Зеленая альтернатива" выдвинула в ГД мундепа Хараидзе, сидящую под домашним арестом

Московский муниципальный депутат Кетеван Хараидзе подала документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты на выборах в Госдуму по Центральному одномандатному избирательному округу №208 (Москва). Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии. Её выдвинула представленная в региональных собраниях партия «Зеленая альтернатива», что позволяет ей не собирать подписи.

Руководитель предвыборного штаба Хараидзе Екатерина Успенская пояснила «Открытым медиа», что до конца завтрашнего дня мундеп должна быть официально зарегистрирована как кандидат.

Сейчас Кетеван Хараидзе находится под домашним арестом из-за возбужденного против неё уголовного дела. Её задержали вскоре после того, как она объявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму. Мундепу предъявили обвинение в коррупции: якобы она взяла деньги у затройщика, который работал в подответственном ей Тверском районе столицы. По версии сторонников самой Хараидзе, это была атака со стороны того самого застройщика, который не хотел выполнять договоренности с Хараидзе по модернизации старой канализации, к которой фирма присоединила элитную новостройку.

Чтобы подать документы для регистрации, Хараидзе воспользовалась услугами нотариуса. При этом депутат питерского Заксобрания Максим Резник, которого после объявления о намерении перизбраться в городской парламент задержали по делу о наркотиках у его дальнего родственника. Его также поместили под домашний арест, но вызвать нотариуса для подачи документов депутату следователь так и не позволил. В итоге Резник был вынужден объявить об отказе идти на выборы.