Сегодня, в 12:46

"Зеленая альтернатива" выдвинула в ГД мундепа Хараидзе, сидящую под домашним арестом

Мундепа Кетеван Хараидзе выдвинула на выборы "Зеленая альтерналива". Она под домашним арестом из-за уголовного дела

Фото: Соцсети // Кетеван Хараидзе

Московский муниципальный депутат Кетеван Хараидзе подала документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты на выборах в Госдуму по Центральному одномандатному избирательному округу №208 (Москва). Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии. Её выдвинула представленная в региональных собраниях партия «Зеленая альтернатива», что позволяет ей не собирать подписи.

Руководитель предвыборного штаба Хараидзе Екатерина Успенская пояснила «Открытым медиа», что до конца завтрашнего дня мундеп должна быть официально зарегистрирована как кандидат.

Сейчас Кетеван Хараидзе находится под домашним арестом из-за возбужденного против неё уголовного дела. Её задержали вскоре после того, как она объявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму. Мундепу предъявили обвинение в коррупции: якобы она взяла деньги у затройщика, который работал в подответственном ей Тверском районе столицы. По версии сторонников самой Хараидзе, это была атака со стороны того самого застройщика, который не хотел выполнять договоренности с Хараидзе по модернизации старой канализации, к которой фирма присоединила элитную новостройку.

Чтобы подать документы для регистрации, Хараидзе воспользовалась услугами нотариуса. При этом депутат питерского Заксобрания Максим Резник, которого после объявления о намерении перизбраться в городской парламент задержали по делу о наркотиках у его дальнего родственника. Его также поместили под домашний арест, но вызвать нотариуса для подачи документов депутату следователь так и не позволил. В итоге Резник был вынужден объявить об отказе идти на выборы.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 4 минуты назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 18 часов назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 18 часов назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 23 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 5 дней назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Общество 4 минуты назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Политика 6 минут назад

"Я ничего не понял": Песков не сумел разобраться в расследовании о QR-кодах

Общество 10 минут назад

«Скоро отменят и имена с фамилиями – будем номерами!» В сети осуждают решение Мишустина о штампах в паспорте

Политика 33 минуты назад

Зыгарь – о здоровье Путина: хотел бы обратить внимание на один любопытный момент

Общество 35 минут назад

Лучше плесень, чем амбиции. Губернатор осудил директора за жалобы на плесень после ремонта

Общество 54 минуты назад

"Народ требует, чтобы Путин ушел": россияне взбунтовались после слов президента по вакцинации

Общество 1 час назад

"Похоже, Путин паникует": общество о заявлении президента про цены на продукты

Общество 1 час назад

Бургерномика: Рубль стал одной из самых недооцененных валют в мире по "индексу бигмака"

Политика 2 часа назад

"Вариант обсуждается": Соловей раскрыл возможную должность "дочери Путина" в правительстве

Происшествия 2 часа назад

Министр связи Приамурья попал в больницу после избиения на турбазе

Политика 2 часа назад

В Генпрокуратуре рассказали о жалобе России на Украину в ЕСПЧ

Политика 2 часа назад

Бурятия в шоке. Сергей Зверев пошел на выборы по одномандатному округу

Общество 3 часа назад

В Аргентине ввели третий, "неопределенный" пол: "Какое значение это имеет для государства?"

Здоровье и дом 3 часа назад

Сделать повторную прививку в столице теперь можно во всех центрах вакцинации

Политика 3 часа назад

Не 29, а 39 млн. Минздрав ответил на расследование о запредельном числе переболевших ковидом

Общество 4 часа назад

Сергей Аксенов сообщил об отставке главы администрации Керчи

Общество 4 часа назад

Роскачество изучило женское белье и выявило токсичные вещества

Политика 4 часа назад

Китай отказался следовать плану ВОЗ по изучению происхождения коронавируса

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика