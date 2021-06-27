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Кетеван Хараидзе отпустили под домашний арест

Она провела в СИЗО-6 без малого месяц. С момента ареста муниципальный депутат держала голодовку, которую прекратила 28 июня

Мосгорсуд отпустил депутата Тверского района Кетеван Хараидзе под домашний арест. Она провела в СИЗО-6 без малого месяц. С момента ареста Хараидзе держала голодовку, которую она прекратила только 28 июня.

Кетеван обвиняют в мошенничестве, мол, мундеп препятствовала сдаче в эксплуатацию дома без канализации. Арест Хараидзе случился после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. При обыске у неё забрали телефон и всю технику и зачем-то подкинули в карман её пальто 10 тысяч рублей.

В Мосгорсуд на апелляцию приезжал основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Политик выразил готовность внести за арестантку залог размером 1 млн рублей.

– Кети Хараидзе много лет была членом «Яблока», и я точно знаю, что никаких грязных мотивов у неё быть не могло, что никаких взяток она бы никогда не взяла, – заявил Явлинский. – Совершенно не нужно, чтобы Хараидзе находилась в СИЗО – это избыточное мучение.

Не знаем, повлиял ли приезд Явлинского на суд, но судья довольно быстро принял решение о смене меры пресечения. Напомним, что в случае заключения под стражу апелляция должна рассматриваться в трёхдневный срок.

Теги: ##хараидзе

Рубрика: Политика

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