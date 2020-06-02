Сегодня, в 12:00

"Путин и Лукашенко доказали свою невменяемость": Невзоров о промежуточных итогах белорусского кризиса

Фактически Беларусь, не без содействия со стороны России, избежала довольно жестких грузинского и украинского сценариев

Фото: ВК

Политический кризис в Беларуси длится уже более 10 месяцев, хотя его основной пик пришелся на конец лета и осень минувшего года. В какой-то момент даже казалось, что происходящие в Республике события вот-вот покончат с режимом бессменного президента Александра Лукашенко, вырвут Минск из объятий Москвы и пустят страну по бурному и непредсказуемому течению в направлении Запада. И пусть реальные итоги этих событий подводить рано, промежуточные результаты выглядят совсем иначе: оппозиция «прижата к стенке» или в бегстве, режим Лукашенко еще прочнее установил контроль над всеми политическими процессами в стране и, что самое главное, Минск и Москва еще сильнее сжали объятия и, кажется, уже никогда их не разомкнут.

Фактически Беларусь, не без содействия со стороны России, избежала довольно жестких грузинского и украинского сценариев, не повторив даже мягкий – армянский. Вот только зависимость Александра Григорьевича и всей вертикали власти в Республике, равно как и ее экономики, от Москвы, стала настолько сильной, что о «многовекторности», которая ранее была неотъемлемой частью внешней политик Минска, говорить не приходится. Более того, отныне Беларусь и Россия – тандем, синхронно выступающий еще на одном поприще – нарастающей военной напряженности между Москвой и «коллективным Западом».

При этом западные страны в последние месяцы только усилили давление на Республику, вводя в отношении страны санкции и пытаясь добиться изменения политической ситуации в ней. Москва же, оказывая Лукашенко повсеместную поддержку, и сама рискует частично растерять последние точки соприкосновения с европейскими и заокеанскими партнерами. И на Западе это хорошо понимают.

К примеру, как отмечает известный российский публицист и журналист Александр Невзоров, сегодня Лукашенко для Запада – «кукла Вуду», прообразом которой является российский лидер Владимир Путин. Более того, останавливаться на текущей точке воздействия на Минск, а через него и на Москву, оппоненты не намерены, убежден эксперт, поскольку поняли, что Путин и Лукашенко демонстрируют готовность конфликтовать со всем остальным миром.

«Лукашенко сейчас выступает в роли куклы Вуду, в которую западные колдуны активно втыкают свои иголки, открывают ей ручки, отстригают уши, рассчитывая на то, что реальный, большой прообраз этой куклы начнет дергаться и содрогаться. Разумеется, прообразом куклы является российский президент Владимира Путин, однако куклой работает именно Лукашенко и в отношении него уже приняты соответствующие решения. Есть постановления международных судов, введены действительно очень сильные санкции, которые могут бедную Беларусь вообще разорить. Страна уже выброшена отовсюду.

Понятное дело, что для Запада Лукашенко – это своего рода тень Путина. Не имея храбрости и возможности пока напрямую обратиться к тому, кто эту тень отбрасывает, Запад вытворяют с этой тенью все, чтобы заставить ее визжать и отбиваться. Путин и Лукашенко доказали свою невменяемость, показали, что они готовы на конфликт со всем миром», – заявил Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Персона
Общество 2 дня назад

Олег Мельников: Как живут современные рабы

Происшествия 1 день назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Общество 4 дня назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 4 дня назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 4 дня назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 1 неделю назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Политика 46 минут назад

Меньше конкуренции, больше фальсификаций: "Голос" проанализировал, как изменялось избирательное законодательство в 7-м созыве Госдумы

Политика 2 часа назад

"Путин устал": журналист раскрыл главный итог Прямой линии

Политика 3 часа назад

Геннадий Зюганов: Посмотрел Прямую линию с Путиным…

Общество 3 часа назад

Власти Москвы не будут ограничивать допуск в общественный транспорт

Общество 4 часа назад

В ФСБ и ФСО пожаловались, что не могут посещать рестораны из-за проблем с QR-кодом

Общество 4 часа назад

Журналист Иван Сафронов: год со дня ареста

Политика 5 часов назад

"Кремль накаляет ситуацию": Скурлатов об итогах Прямой линии с Путиным

Общество 5 часов назад

"Мы и в сортире..." Россияне клянут Собянина за ревакцинацию

Происшествия 5 часов назад

На тамбовского активиста, который планировал обратиться к Путину, напали с ножом

Политика 6 часов назад

"Решения принимает узкий круг": журналист рассказал о "плане Б" на случай "ухода Путина"

Политика 6 часов назад

Белорусская оппозиция – России: Защитите своего гражданина!

Общество 6 часов назад

В Москве завели более 40 дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19

Общество 6 часов назад

Роман Вильфанд: «В июле надо готовиться и к жаре, и к похолоданиям, и к дождям»

Общество 8 часов назад

Число заразившихся и умерших от COVID-19 в России продолжает расти

Общество 8 часов назад

Путин запретил сравнивать цели СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Общество 8 часов назад

"20 лет уже болтает и обещает": россияне разнесли Путина за Прямую линию

Общество 9 часов назад

Собянин объявил о начале повторной вакцинации от COVID-19 с 1 июля в Москве

Общество 10 часов назад

В июле в Россию придет засуха, которая случается раз в 10 лет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика