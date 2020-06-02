"Путин и Лукашенко доказали свою невменяемость": Невзоров о промежуточных итогах белорусского кризиса

Политический кризис в Беларуси длится уже более 10 месяцев, хотя его основной пик пришелся на конец лета и осень минувшего года. В какой-то момент даже казалось, что происходящие в Республике события вот-вот покончат с режимом бессменного президента Александра Лукашенко, вырвут Минск из объятий Москвы и пустят страну по бурному и непредсказуемому течению в направлении Запада. И пусть реальные итоги этих событий подводить рано, промежуточные результаты выглядят совсем иначе: оппозиция «прижата к стенке» или в бегстве, режим Лукашенко еще прочнее установил контроль над всеми политическими процессами в стране и, что самое главное, Минск и Москва еще сильнее сжали объятия и, кажется, уже никогда их не разомкнут.

Фактически Беларусь, не без содействия со стороны России, избежала довольно жестких грузинского и украинского сценариев, не повторив даже мягкий – армянский. Вот только зависимость Александра Григорьевича и всей вертикали власти в Республике, равно как и ее экономики, от Москвы, стала настолько сильной, что о «многовекторности», которая ранее была неотъемлемой частью внешней политик Минска, говорить не приходится. Более того, отныне Беларусь и Россия – тандем, синхронно выступающий еще на одном поприще – нарастающей военной напряженности между Москвой и «коллективным Западом».

При этом западные страны в последние месяцы только усилили давление на Республику, вводя в отношении страны санкции и пытаясь добиться изменения политической ситуации в ней. Москва же, оказывая Лукашенко повсеместную поддержку, и сама рискует частично растерять последние точки соприкосновения с европейскими и заокеанскими партнерами. И на Западе это хорошо понимают.

К примеру, как отмечает известный российский публицист и журналист Александр Невзоров, сегодня Лукашенко для Запада – «кукла Вуду», прообразом которой является российский лидер Владимир Путин. Более того, останавливаться на текущей точке воздействия на Минск, а через него и на Москву, оппоненты не намерены, убежден эксперт, поскольку поняли, что Путин и Лукашенко демонстрируют готовность конфликтовать со всем остальным миром.

«Лукашенко сейчас выступает в роли куклы Вуду, в которую западные колдуны активно втыкают свои иголки, открывают ей ручки, отстригают уши, рассчитывая на то, что реальный, большой прообраз этой куклы начнет дергаться и содрогаться. Разумеется, прообразом куклы является российский президент Владимира Путин, однако куклой работает именно Лукашенко и в отношении него уже приняты соответствующие решения. Есть постановления международных судов, введены действительно очень сильные санкции, которые могут бедную Беларусь вообще разорить. Страна уже выброшена отовсюду.

Понятное дело, что для Запада Лукашенко – это своего рода тень Путина. Не имея храбрости и возможности пока напрямую обратиться к тому, кто эту тень отбрасывает, Запад вытворяют с этой тенью все, чтобы заставить ее визжать и отбиваться. Путин и Лукашенко доказали свою невменяемость, показали, что они готовы на конфликт со всем миром», – заявил Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».