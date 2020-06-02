От Батьки – с любовью

Россию наводняет контрабандная продукция из Белоруссии. «Собеседник» посмотрел, кто зарабатывает на нелегальных окорочках, сигаретах и при чем здесь жители Донбасса.

Закурить найдется?

Рядом с отелем «Азимут» у станции метро «Тульская» в Москве находится магазин с обычным названием «Продукты». Внутри – типичный ассортимент: бакалея, алкоголь, сигареты. Мой знакомый пришел туда ради последних.

– Можно синий Camel? – спрашивает он. На прилавке появляется пачка сигарет, но она отличается от привычной для российского курильщика. Прежде всего сбоку имеется надпись «Сделано в Беларуси», а на упаковке размещено предупреждение о вреде курения, написанное по-белорусски: «Рак легкага».

В Белоруссии сигареты марки Camel производит формально частное предприятие «Табак-инвест», которое принадлежит бизнесменам Виктору Петровичу и Павлу Топузидису. Формально – потому что без покровительства со стороны властей она вряд ли смогла бы работать, объясняет на условиях анонимности источник, знакомый с этим рынком. Тот же Топузидис неоднократно встречался с Александром Лукашенко для обсуждения развития торговой сети в регионах Белоруссии. Да и сам Батька не так давно поминал его фамилию, комментируя коррупцию в детских садах.

– Ну у Топузидиса уворуйте, пойдите к нему, украдите, но зачем вы у детей воруете? – возмущался Лукашенко.

Всего в Белоруссии работают три табачные фабрики: гродненская «Неман», минские «Табак-инвест» и «Интер Тобакко». Ради последней Лукашенко даже изменил административные границы Минска, отрезав от столичной территории почти полтора гектара земли. Видимо, потому, что владелец этого предприятия Алексей Олексин – близкий к нему человек. Настолько близкий, что в марте 2020-го был замечен на борту бизнесджета Gulfstream G550, который возил Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского лидера, из Абу-Даби в Минск. Раньше Олексин работал в компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управделами президента Белоруссии.

Как бы то ни было, но если в Белоруссии сигареты и производятся легально, то в Россию огромное их количество ввозится именно контрабандой. Все дело в том, что табачная продукция в Белоруссии является самой дешевой в Таможенном союзе – пачка сигарет там стоит в среднем около 60 руб. против 120 в России, сообщало интернет-издание «Проект». Низкую цену там умышленно держит государство – Лукашенко давал такое указание.

– На нашем рынке такие сигареты чаще всего стоят на 20–30 руб. дешевле, чем за такую же пачку с российской акцизой. Но и вкус у них немного хуже. А вот купить их можно не всегда – продавцы отрицают их наличие, если ты не частый гость, – объясняет мне эксперт.

Окорочка для Донбасса

Но нелегально ввозят в Россию не только сигареты. Вы в курсе, что давно запрещенные в России «ножки Буша» по-прежнему можно купить? «Собеседник» нашел соответствующие объявления в интернете, опубликованные несколько месяцев назад.

Между тем «ножки», судя по всему, в Россию ввозят давно и регулярно. Еще в ноябре 2018-го сотрудники смоленской таможни остановили фуру, двигавшуюся из Литвы в Казахстан транзитом через Белоруссию и Россию. Внутри находились замороженные куриные окорочка из США.

Фура принадлежала белорусской компании «Сифуд-Сервис», которая занимается международной доставкой грузов. Директор фирмы – гражданин соседней республики Виталий Петрукевич. В 2017-м он едва не стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Но до суда дело против Петрукевича так и не дошло – его помиловали.

Или вот еще один красноречивый пример. Запрещенную курицу – но уже из Польши – инспекторы обнаружили в августе 2019-го. Фурой управлял водитель белорусского предприятия «АлесяТранс». Продукция якобы была закуплена для доставки в непризнанную ЛНР. Получателем значилась некая Лилия Корнеева, проживающая в местном городе Свердловске. Зачем ей понадобилось более 60 тонн мяса – вопрос риторический. Кстати, «Собеседник» не нашел в открытых источниках жителя Луганской области с такими данными.

Запретный шпик

А в том же ноябре 2018-го сотрудники пограничного управления ФСБ остановили грузовик, который пересек границу в районе Смоленской области. Тягачом управлял некто Пинчук, гражданин Белоруссии. Мужчина заметно нервничал, но накладные и транзитные документы показал. Из них следовало, что в рефрижераторе находится 21 тонна замороженного свиного шпика из Польши. Конечным пунктом доставки груза значилась Монголия.

Пограничники убедились: вез он и впрямь шпик. Но объяснения Пинчука им показались неубедительными. Тем более что еще в 2014-м в рамках ответных санкций Владимир Путин запретил к ввозу в Россию различную продукцию из Польши. В стоп-лист вошел и замороженный свиной шпик.

Пинчук рассказал, что работает в ООО «ДС-Логистик», что загрузился товаром в Польше по указанию руководства, что въехал на территорию РБ через пропускной пункт «Козловичи» Брестской таможни, где ему и оформили таможенный транзит...

Но в России все пошло не по плану. По общим правилам санкционная продукция изымается, уничтожается или отправляется обратно. В 2019-м Роспотребнадзор сообщил: за весь период действия санкций в пунктах пропуска было изъято 2,9 тыс. тонн запрещенки, из них уничтожили 985 тонн. Нарушителей же штрафуют по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов на ввоз или вывоз товаров).

Оштрафовали и ООО «ДС-Логистик» – на 50 тыс. руб. И произошло это далеко не в первый раз. Сотрудники ФСБ уже досматривали фуры этой компании – внутри находили лекарства из Германии и автодетали из Польши. Но это не останавливает владельцев фирмы – живущих в России выходцев из Белоруссии.

Под крылом молочника

ООО «ДС-Логистик» было зарегистрировано в 2008-м, следует из данных ЕГРЮЛ. Фирма располагается в Москве на улице Марии Поливановой и за последние годы демонстрирует отличные финансовые показатели. Так, 2020-й предприятие закончило с прибылью в 95 млн руб. Учредители – два неизвестных широкой публике бизнесмена и ООО «СДС-Транс». Крупнейшая доля этой компании находится в руках уроженца Белоруссии Василия Сметанина. На сегодня он – учредитель около десяти российских компаний и живет в Москве, но связи с Минском не потерял.

«Сметанин начинал бизнес в Беларуси и являлся одним из основателей многопрофильного холдинга «Дженти». Позже «Дженти» трансформировался в «СДС-Транс», сохранив родовое имя для одного из автоперевозческих субхолдингов нового образования», – рассказывает сайт «Белорусский партизан».

В 2019-м издание «Ежедневник» поставило Сметанина на 19-е место в списке самых успешных и влиятельных бизнесменов Белоруссии. По его данным, бизнесмен управляет своим транспортным бизнесом в РФ, РБ и Казахстане.

Кроме того, в России он владеет долей агрофирмы «Елгозинское», которая поставляет молоко для ОАО «Вимм-Билль-Данн»; также бизнесмен занимается торговлей автодеталями и является одним из учредителей Приаргунского угольного разреза, который ранее поставлял уголь для школ и администраций.

«Собеседник» направил ряд вопросов Сметанину – в частности о том, что происходит с принадлежащей ему санкционкой, которой удается попасть в Россию. Ответов мы пока не получили.

Кстати

Как устроена контрабанда

Иногда контрабандисты просто прячут запрещенную продукцию в потайных уголках фур или разбирают ее на компоненты. Но гораздо чаще используют схему так называемого прерванного транзита, рассказывал в ходе круглого стола директор по работе с органами государственной власти табачной компании «JTI Россия» Виталий Груздев:

– Обычно это выглядит так: на территорию России въезжает фура с грузом сигарет без российских акцизных марок, но с пакетом официальных документов, с пунктом назначения – страна ЕАЭС или дальнего зарубежья. На самом же деле товар сгружается в России, а потом процедура транзита фиктивно закрывается в стране назначения.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «От Батьки – с любовью».