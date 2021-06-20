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"Закон требует": Встреча Путина и Байдена не повлияет на новые санкции против РФ

Пресс-секретарь Белого дома заверила, что санкции против России продолжаться, независимо от результатов саммита в Женеве

Фото: Global Look Press // Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала выступление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который ранее анонсировал новые санкции против России из-за отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального с использованием химического оружия из группы боевых ядов «Новичок».

Она заверила, что санкции продолжатся, даже несмотря на российско-американский саммит в Женеве и договоренности между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, потому что это обязательное требование закона США:

«Закон требует, чтобы мы продолжали следить за объектами санкций, связанными с применением химического оружия»,

— приводит слова Псаки The New York Times. Отдельно она обратила внимание на то, что «не произошло никаких изменений между тем, что было до и после саммита».

Как ранее писал Sobesednik.ru, г-н Салливан обещал новые санкции также и за применение химического оружия, однако лишь тогда, когда Белый дом поймет, что «бьет по нужным целям». Связь же между встречей двух лидеров и антироссийскими санкциями увидел посол РФ в США Анатолий Антонов, заявивший, что это «не тот сигнал, которого все ждали после саммита».

Сразу после встречи Байден и Путин почти не поднимали тему ограничений, заверяя, что никаких угроз в диалоге не прозвучало, однако американский лидер заверил российского коллегу, что последствия смерти Навального в колонии будут «разрушительными» для России, так как это продемонстрирует, что страна в принципе не намерена соблюдать свои обязательства в вопросе прав человека.

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