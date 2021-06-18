Главное к 21 июня: гигансткий носорог, санкции за Навального, расширение вакцинации

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет санкций против России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Его слова передает CNN. Он также заверил, что последуют и санкции за применение Россией химического оружия, но только тогда, когда Белый дом поймет, что «бьет по нужным целям».

«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита», — отвечает на этот шаг посол РФ в США Анатолий Антонов, который только прибыл в Соединённые Штаты после договоренностей Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Г-н Салливан также пригрозил Китаю «международной изоляцией», с которой тот столкнется, если не позволит провести полноценное расследование причин появления коронавируса. Таким образом, КНР ставят перед «жестким выбором», что стало возможным благодаря политике Байдена по сплочению Запада, объясняет его советник.

Помимо этого, в Белом доме оценили выступление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который заговорил о возможном курсе в сторону диалога с США: «Его (Ким Чен Ына — Прим.) комментарии на этой неделе мы расцениваем как интересный сигнал. И мы подождем, посмотрим, последуют ли за этим какие-либо более прямые сообщения нам о потенциальном пути вперед», — считает Салливан (цитата по ABC).

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