Сахмеев Владимир
14 часов назад

Из официально предоставленной карты Алексея Навального исчезли анализы крови

Новое расследование об отравлении Алексея Навального набрало уже набрало почти 500 тысяч просмотров

На фото Алексей Навалальный, а снизу цитата из его диалога с предполагаемым отравителем: "-Ну, гульфик так называемый"
Фото: Скриншот YouTube

Соратники политика Алексея Навального опубликовали на YouTube новое видео, где раскрыли подробности своего расследования с медицинскими документами оппозиционера.

Содержание ролика пересказывает проект Activatica.

Утверждается, что в ноябре 2020 года директор ФБК* Иван Жданов и юрист Вячеслав Гимади смогли попасть в архивы омской больницы, куда был госпитализирован Алексей Навальный с признаками отравления.

В архиве они сфотографировали медицинскую карту политика, в которой в том числе присутствовали сведения о пониженном уровне холинэстеразы в крови, что свидетельствовало об отравлении фосфорорганическим веществом. Но спустя месяц при получении официальных документов биохимический анализ крови уже отсутствовал.

Соратница команды Навального Мария Певчих отмечает, что они показали сфотографированные документы трем независимым российским врачам, которые подтвердили, что все это «вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев».

*Фонд борьбы с коррупцией, Штабы Навального и Фонд защиты прав граждан признаны в России экстремистскими организациями и внесены Минюстом в реестр иностранных агентов

Персона
Культура и ТВ 16 часов назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 10 минут назад

Россиянам нужно 75 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя финансово независимыми

Общество 1 час назад

Светлана Радионова: о жизни, карьере и увлечениях главы Росприроднадзора

Политика 1 час назад

Европарламент разгорячился, 1 млрд вакцин, война вокруг трубы. Главное к 11 июня

Общество 1 час назад

В Москве продолжается период дождей, температура воздуха сегодня до +19°

Общество 4 часа назад

Соседов и Вассерман признались в общей вредной привычке

Общество 7 часов назад

В воинской части Ленобласти пропало сооружение весом 72 тонны

Общество 7 часов назад

Что изменилось в выдаче загранпаспортов?

Политика 10 часов назад

Мишустин расторг с США договор об открытой суше

Общество 10 часов назад

"Хотела напугать": Под Курском мать сожгла сына за рассказ отчиму о её изменах

Политика 11 часов назад

"Никого уже не волнуют внешние приличия": Илья Новиков рассказал о процессе над ФБК

Общество 12 часов назад

В московском ОМВД удерживают мигрантку, которая жаловалась на избиение полицейским

Происшествия 13 часов назад

Правозащитница: В Дагестане полиция взломала дверь убежища для жертв домашнего насилия

Политика 14 часов назад

Топ-7 самых популярных на YouTube расследований ФБК*

Общество 15 часов назад

Сбивший на самокате 6-летнего ребенка мужчина ответит по уголовной статье

Политика 17 часов назад

Скончалась депутат Госдумы, сестра министра обороны Лариса Шойгу

Политика 17 часов назад

Комитет ГД по законодательству одобрил увеличение штрафов по закону Димы Яковлева

Здоровье и дом 17 часов назад

В России выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с февраля этого года

Общество 17 часов назад

"Острая нехватка специалистов": Вторую линию БАМа будут строить заключенные

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика