Из официально предоставленной карты Алексея Навального исчезли анализы крови

Соратники политика Алексея Навального опубликовали на YouTube новое видео, где раскрыли подробности своего расследования с медицинскими документами оппозиционера.

Содержание ролика пересказывает проект Activatica.

Утверждается, что в ноябре 2020 года директор ФБК* Иван Жданов и юрист Вячеслав Гимади смогли попасть в архивы омской больницы, куда был госпитализирован Алексей Навальный с признаками отравления.

В архиве они сфотографировали медицинскую карту политика, в которой в том числе присутствовали сведения о пониженном уровне холинэстеразы в крови, что свидетельствовало об отравлении фосфорорганическим веществом. Но спустя месяц при получении официальных документов биохимический анализ крови уже отсутствовал.

Соратница команды Навального Мария Певчих отмечает, что они показали сфотографированные документы трем независимым российским врачам, которые подтвердили, что все это «вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев».

*Фонд борьбы с коррупцией, Штабы Навального и Фонд защиты прав граждан признаны в России экстремистскими организациями и внесены Минюстом в реестр иностранных агентов