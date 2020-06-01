"Собянин приперт к стенке": политик рассказал о причинах и последствиях решений мэра Москвы

Вчерашнее постановление главного санитарного врача Москвы о введении в столице обязательной вакцинации работников сферы услуг эксперты практически сразу связали с деятельностью столичного градоначальника Сергея Собянина, несмотря на то что прямых указаний на это не было. Впрочем, они появились позднее, когда мэр Москвы подписал указ о введении штрафов для предприятий, которые не достигнут поставленной городскими властями планки в 60% вакцинированных. Тогда же стало окончательно ясно: принудительная вакцинация москвичей – инициатива Собянина и городской администрации.

Разумеется, сразу же появились вопросы относительно того, по какой причине Сергей Семенович пошел на столь радикальные меры, решив игнорировать позицию федерального центра по данному вопросу. Ведь, к примеру, даже российский президент Владимир Путин неоднократно называл обязательную вакцинацию «недопустимой», подчеркивая, что прививка – дело добровольное. Да и депутаты Госдумы ранее не стали включать вакцину от ковида в национальный календарь прививок, в очередной раз подчеркнув приверженность федеральных властей идее о добровольности вакцинации. Но в Москве решили иначе. Причем ряд экспертов сразу же высказали свое мнение о том, что этим решением Собянин пытается демонстрировать усиление роли «группы короны», как высказывался ранее политолог Илья Гращенков. Другие специалисты отмечают, что все эти действия продиктованы опасениями столичного градоначальника перед скорой отставкой.

Соглашается с этим мнением соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, подчеркивая, что Собянин фактически пошел ва-банк и перешел красную черту, решив действовать против воли президента.

«Собянин пошел ва-банк. Московский мэр, несмотря на принятое Государственной думой решение не включать вакцинацию от коронавируса в календарь прививок и заявления президента Путина о добровольности, решил перейти красную черту и объявить принудительную вакцинацию для работников сферы услуг.

Немногим позднее даже вышло постановление мэра о штрафах до 1 млн рублей для предприятий, работники которых будут саботировать незаконные требования ополоумевшего градоначальника. По уму стоило бы немедленно отстранить Сергея Собянина от занимаемой должности и провести тщательное расследование его инициатив, которые направлены исключительно на сохранение за ним власти.

Трусоватый мэр, который прячется от встреч с гражданами, разумеется, приперт к стенке. Он же был главным по борьбе с COVID-19, но эту борьбу проиграл», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.