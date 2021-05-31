В России расцветает липовая вакцинация. Прививка только на бумаге

В Москве можно получить сертификат о вакцинации прививкой от коронавируса, но без самой вакцинации. Сделать это можно в обычных городских поликлиниках. Дискуссии об этом разгорелись в интернете 16 июня.

Пользователи сообщают, что стоимость услуги – 2500-3000 рублей «с занесением везде, куда надо», включая электронную медицинскую карту на портале Госуслуг. Некоторые россияне сообщают, что знают о примерах, когда такую комбинацию проворачивали бесплатно. Между тем, во вторник телеграм-канал Baza сообщал, что цена фейкового паспорта вакцинации составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

С введением обязательной квоты вакцинированных для предприятий сферы торговли и услуг востребованность в такой «услуге» возрастёт в разы. Не желающие прививаться сотрудники детских садов якобы уже давно опробовали схему.

«Сейчас общался с другом, речь зашла про вакцинацию, – пишет пользователь Kucher1982 на форуме «Яплакалъ». – Он сказал, что тёща и жена вакцинировались. Я спросил "и как самочувствие и побочка после укола?" А он ответил, что они без укола. Я в шоке отвечаю – это как без укола? В общем, оказывается, есть люди, которые за деньги вбивают тебя в базу вакцинированных. Стоит это 2500 р. Даже на сайте госуслуг появляешься. Тёща у друга работает в больнице, а жена в метрополитене. Всё прокатило».