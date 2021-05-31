Баканов Константин
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В России расцветает липовая вакцинация. Прививка только на бумаге

С введением обязательной квоты вакцинированных для ряда предприятий востребованность в такой "услуге" возрастёт в разы

Фото: Николай Гингазов/Global Look Press

В Москве можно получить сертификат о вакцинации прививкой от коронавируса, но без самой вакцинации. Сделать это можно в обычных городских поликлиниках. Дискуссии об этом разгорелись в интернете 16 июня.

Пользователи сообщают, что стоимость услуги – 2500-3000 рублей «с занесением везде, куда надо», включая электронную медицинскую карту на портале Госуслуг. Некоторые россияне сообщают, что знают о примерах, когда такую комбинацию проворачивали бесплатно. Между тем, во вторник телеграм-канал Baza сообщал, что цена фейкового паспорта вакцинации составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

С введением обязательной квоты вакцинированных для предприятий сферы торговли и услуг востребованность в такой «услуге» возрастёт в разы. Не желающие прививаться сотрудники детских садов якобы уже давно опробовали схему.

«Сейчас общался с другом, речь зашла про вакцинацию, – пишет пользователь Kucher1982 на форуме «Яплакалъ». – Он сказал, что тёща и жена вакцинировались. Я спросил "и как самочувствие и побочка после укола?" А он ответил, что они без укола. Я в шоке отвечаю – это как без укола? В общем, оказывается, есть люди, которые за деньги вбивают тебя в базу вакцинированных. Стоит это 2500 р. Даже на сайте госуслуг появляешься. Тёща у друга работает в больнице, а жена в метрополитене. Всё прокатило».
В Москве и МО введена обязательная вакцинация 60% бюджетников и сферы услуг

Некоторые пользователи утверждают, что схема обкатана давно: «Поликлиники так примерно план по прививкам от гриппа и клещей делают: вакцина на свалку а записи проводят официально что поставили».

Между тем юристы предупреждают об уголовной ответственности тех, кто намерен использовать эту схему, по статье 327 УК за использование заведомо подложного документа. Причём ответственность для «пациентов» в этой ситуации более очевидная, чем ответственность медработников.

В последние дни в России принят новый набор мер в связи с очередной волной заболеваемости Covid-19.

Теги: #вакцинация

Рубрика: Здоровье

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