Савельев Михаил
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"Кто будет отвечать, если кто-то умрет?" Гращенков врезал Собянину за "обязательную" вакцинацию

СМИ взорвались сообщениями об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан

Фото: Global Look Press

Российские СМИ в эту среду взорвались сообщениями о том, что власти Москвы и Подмосковья ввели в столичном регионе обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Не отстают и социальные сети, моментально выплеснувшие тонны негатива в адрес принявших решение чиновников и отметившие, что в целом намеки на это появлялись еще в мае.

Между тем эксперты пытаются оценить этот шаг с несколько иной точки зрения. К примеру, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, столичный градоначальник Сергей Собянин, который в последнее время вынужден справляться с волной критикой, этим решением пытается демонстрировать усиление так называемой «группы короны» и действовать вразрез с высказываниями президента России Владимира Путина.

«В Москве должна начаться принудительная вакцинация. Главный санврач столицы Андреева выпустила постановление, согласно которому работодатели обязаны привить не менее 60% штата и усилить информационную работу. При всей строгости этого документа, в нем не предусмотрена ответственность за неисполнение, а также то, под чью ответственность будет проводиться вакцинация.

Сотрудники предприятий все-таки не скот, как загнать их на прививку? Если пригрозить уволить, то это будет нарушением трудового законодательства. Не предусмотрены даже выговоры или штрафы. Кроме того, никто не возьмет на себя ответственность за прививку, тем более что даже президент заявил: вакцинация – дело добровольное. Предположим, у человека начнутся осложнения или он умрет, кто будет отвечать за его «обязательную» вакцинацию? Работодатель или главный санитарный врач?

Проще говоря, есть подозрение, что это постановление затронет только бюджетников, которых можно легко построить на вакцинацию. Кроме того, есть довольно широкая база в виде мигрантов, занятых в такси, на стройках или в ЖКХ, их вообще никто спрашивать не будет, а это неплохая возможность достичь планки в 60% вакцинированных.

И все-таки Собянин очевидно демонстрирует усиление группы «короны». Вводя фактически принудительную вакцинацию, мэр Москвы пошел в разрез высказываниям Путина, Матвиенко и прочих консерваторов. Тем самым группа Собянина пытается достичь европейских показателей по темпам вакцинации и прокачивать антиковидную прозападную повестку, в основу которой положен месседж о том, что антипрививочники – средневековые варвары, враги технологий и цивилизации», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

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