"Обратный эффект": Политолог назвала причины недоверия россиян к вакцинации

О том, что кампания по массовой вакцинации населения в России имеет все признаки провала, экспертам даже не приходится говорить. Об этом фактически свидетельствует и официальная статистика, и риторика властей, даже не скрывающих свое недовольство происходящим.

Так, российский президент Владимир Путин всего несколько дней тому назад рассказывал о том, что по состоянию на 12 июня в стране привито лишь 11% населения, и это при том, что вакцинация ведется уже полгода. Ее официальный старт был объявлен Минздравом еще 15 декабря 2020 года. С тех пор от представителей власти самого разного уровня только и слышны жалобы на пассивность населения в данном вопросе, несмотря на то что пункты вакцинации сформированы в избытке и ожидают желающих поставить прививку каждый день.

Россияне, как бы там ни было, не спешат принимать спасительный препарат, массово высказывая свое недоверие к любым противоэпидемическим инициативам властей. Об этом, к слову, могут свидетельствовать многочисленные комментарии в социальных сетях. Вторят гражданам и эксперты, отмечая, что ряд неоднозначных действий федеральной власти привел к заметному снижению доверия среди населения.

Впрочем, есть у сложившейся ситуации и другие причины. К примеру, как считает известный российский политолог и публицист Екатерина Шульман, активная пропаганда вакцинации среди населения приводит к обратному эффекту.

«Стоит признать, что определенные усилия для пропаганды вакцинации среди населения предпринимаются, но они не просто не имеют эффекта, но еще и, судя по всему, обладают обратным эффектом. Особенно после выступления президента о том, что количество желающих не просто не выросло, но еще и снизилось. Почему так происходит? На этот счет есть немало версий.

Для того, чтобы мы напрямую не связывали этот вид поведения с особенностями текущей политической системы, необходимо сказать, что сравниваемый уровень вакцинации в соседней Украине, где политическая модель принципиально другая, но там тоже очень низкий уровень доверия к вакцине индийского производства, которая у них самая распространенная.

В России также есть мнение о том, что вакцина разработана очень быстро, а ее эффект пока неизвестен. И что люди говорят в фокус-группах, если присмотреться к опросам «Левада-центра»*, что если бы вот так нужно было, то уже всех бы давно привили. А поскольку людям предоставлен выбор, то самая распространенная поведенческая тактика – ничего не делать», – отметила Шульман в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

*«Левада-центр» признан в России иностранным агентом



