Савельев Михаил
Сегодня, в 14:17

"Обратный эффект": Политолог назвала причины недоверия россиян к вакцинации

О том, что кампания по массовой вакцинации в России имеет все признаки провала, экспертам даже не приходится говорить

Фото: Global Look Press

О том, что кампания по массовой вакцинации населения в России имеет все признаки провала, экспертам даже не приходится говорить. Об этом фактически свидетельствует и официальная статистика, и риторика властей, даже не скрывающих свое недовольство происходящим.

Так, российский президент Владимир Путин всего несколько дней тому назад рассказывал о том, что по состоянию на 12 июня в стране привито лишь 11% населения, и это при том, что вакцинация ведется уже полгода. Ее официальный старт был объявлен Минздравом еще 15 декабря 2020 года. С тех пор от представителей власти самого разного уровня только и слышны жалобы на пассивность населения в данном вопросе, несмотря на то что пункты вакцинации сформированы в избытке и ожидают желающих поставить прививку каждый день.

Россияне, как бы там ни было, не спешат принимать спасительный препарат, массово высказывая свое недоверие к любым противоэпидемическим инициативам властей. Об этом, к слову, могут свидетельствовать многочисленные комментарии в социальных сетях. Вторят гражданам и эксперты, отмечая, что ряд неоднозначных действий федеральной власти привел к заметному снижению доверия среди населения.

Впрочем, есть у сложившейся ситуации и другие причины. К примеру, как считает известный российский политолог и публицист Екатерина Шульман, активная пропаганда вакцинации среди населения приводит к обратному эффекту.

«Стоит признать, что определенные усилия для пропаганды вакцинации среди населения предпринимаются, но они не просто не имеют эффекта, но еще и, судя по всему, обладают обратным эффектом. Особенно после выступления президента о том, что количество желающих не просто не выросло, но еще и снизилось. Почему так происходит? На этот счет есть немало версий.

Для того, чтобы мы напрямую не связывали этот вид поведения с особенностями текущей политической системы, необходимо сказать, что сравниваемый уровень вакцинации в соседней Украине, где политическая модель принципиально другая, но там тоже очень низкий уровень доверия к вакцине индийского производства, которая у них самая распространенная.

В России также есть мнение о том, что вакцина разработана очень быстро, а ее эффект пока неизвестен. И что люди говорят в фокус-группах, если присмотреться к опросам «Левада-центра»*, что если бы вот так нужно было, то уже всех бы давно привили. А поскольку людям предоставлен выбор, то самая распространенная поведенческая тактика – ничего не делать», – отметила Шульман в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

*«Левада-центр» признан в России иностранным агентом


Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Политика 7 минут назад

Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова потребовали признать "иноагентом"

Общество 13 минут назад

"Кто будет отвечать, если кто-то умрет?" Гращенков врезал Собянину за "обязательную" вакцинацию

Политика 29 минут назад

На вилле Ле Гранж в Женеве проходят переговоры Путина и Байдена

Политика 35 минут назад

"По-прежнему речи об этом не идет": Кремль отрицает принуждение к вакцинации

Общество 47 минут назад

"Довольно обширный перечень": в аппарате Собянина раскрыли детали обязательной вакцинации

Общество 1 час назад

В России зафиксировали 13,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Общество 1 час назад

"Сначала докажите эффективность вакцинации": Гундаров обвинил власть в безответственности

Общество 2 часа назад

В Подмосковье продлили до 20 июля введенные ранее из-за COVID-19 ограничения

Общество 2 часа назад

"Страшнее повышения пенсионного возраста": Что говорят про обязательную вакцинацию

Общество 2 часа назад

"Путин опять соврал": россияне в гневе после введения обязательной вакцинации в Москве

Общество 3 часа назад

Собянин об обязательной вакцинации: "Это личное дело, пока ты сидишь дома или на даче"

Общество 3 часа назад

Настроение российских миллениалов и зумеров ухудшилось больше всех в мире

Общество 3 часа назад

В России предложили допускать на порносайты через госуслуги

Общество 3 часа назад

В Москве и МО введена обязательная вакцинация 60% бюджетников и сферы услуг

Общество 4 часа назад

Airbnb выплатит $7 млн изнасилованной девушке. Преступник с ключом засел в ванной

Здоровье и дом 4 часа назад

В 90% образцах коронавируса в России выявили индийский штамм

Политика 4 часа назад

Экс-глава Госдепа счел "слабостью" Байдена отдельные пресс-конференции с Путиным

Общество 5 часов назад

"Еще бирки вешать, как животным": россияне набросились на Проценко из-за принудительной вакцинации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика