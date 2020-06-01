Савельев Михаил
Сегодня, в 15:13

"Довольно обширный перечень": в аппарате Собянина раскрыли детали обязательной вакцинации

Власти Москвы и области преподнесли жителям столичного региона очередной сюрприз

Фото: Global Look Press

В эту среду власти Москвы и области преподнесли жителям столичного региона очередной сюрприз, объявив об обязательной вакцинации для работников сферы услуг. И пока социальные сети откровенно негодуют по этому поводу, а эксперты пытаются выяснить, какими последствиями обернется принятие решения, от которого ранее все отмахивались, представителям столичной администрации приходится давать объяснения, если не сказать – оправдываться.

Так, заместитель главы Аппарата мэра Москвы и министр столичного правительства Алексей Немерюк рассказал о том, для кого именно вакцинация отныне станет обязательной.

«Существуют сферы услуг, которые принято называть контактными – когда сотрудники непосредственно контактируют с посетителями. В постановлении главного санврача Москвы все они перечислены – торговля, рестораны, транспорт, в том числе такси, и прочие. Там довольно обширный перечень. Именно в компаниях, которые работают в указанных отраслях, должно быть привито не менее 60% работников», – заявил Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Кроме того, чиновнику пришлось комментировать слова столичного градоначальника Сергея Собянина, который не так давно назвал «критической» ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в городе.

«Пока до субботы будет действовать указ мэра, согласно которому уже сейчас вводятся некоторые ограничения. Они касаются работы фудкортов, ограничений в режиме работы кафе и ресторанов, ночных заведений и баров. С 23 часов вечера до 6 часов утра они не работают. Также действуют ограничения на работу спортплощадок и детских комплексов в парках, игровых комнат в торговых центрах. Мы планируем следить за развитием ситуации», – объяснил он.

А вот информацию о том, что в Москве могут ввести систему пропусков по QR-кодам, министр московского правительства не подтвердил – напротив, по его словам, пока такие меры принимать не планируют.

«Пока нет. На данный момент до 20 июня действует указ мэра, который был опубликован в субботу, сейчас все ориентируются только на него», – подытожил Немерюк.

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