Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой помиловать его дочь

С просьбой о личной встрече к Александру Лукашенко обратился Андрей Сарега, отец российской гражданки Софьи Сапеги, арестованной в Минске по обвинению в ряде преступлений в результате захвата самолета Raynair, на котором также летел её молодой человек, белорусский блогер Роман Протасевич. Он надеется, что белорусский лидер сможет «как отец» проявить милосердие к его 23-летней дочери и помиловать девушку. Он также обещает, что более она не будет вовлечена в оппозиционную деятельность в Беларуси.

«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений», — сказал отец россиянки в своем видеообращении.

Он допустил, что его дочь могла помогать Протасевичу, когда он занимался блогингом, но заверил, что готов предоставить Лукашенко личные гарантии, что девушка больше не станет заниматься этим, если ее отпустят.

Также в своем обращении г-н Сапега обращается к главе Приморья Олегу Кожемяко с просьбой содействовать в организации личной встречи с Лукашенко: «Не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить».

Изначально источники русской службы «Би-би-си» сообщали, что Сапега была задержана с нарушением закона, однако после этого протоколы о ее задержании нашлись и суд в закрытом режиме отклонил жалобы защиты. Подробности дел адвокатам разглашать запрещено из-за подписки. Под данным источников «Новой газеты», Софье Сапеге предъявлены обвинения как минимум по двум статьям: об организации беспорядков и разжигании социальной розни. Сейчас девушка находится в СИЗО КГБ.