Шпак Клим
Сегодня, в 11:47

Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой помиловать его дочь

Отец Софьи Сапеги просит Лукашенко помиловать его 23-летнюю дочь. Он также просит главу Приморья помочь ему в этом деле

Фото: Андрей Сапега // Скриншот

С просьбой о личной встрече к Александру Лукашенко обратился Андрей Сарега, отец российской гражданки Софьи Сапеги, арестованной в Минске по обвинению в ряде преступлений в результате захвата самолета Raynair, на котором также летел её молодой человек, белорусский блогер Роман Протасевич. Он надеется, что белорусский лидер сможет «как отец» проявить милосердие к его 23-летней дочери и помиловать девушку. Он также обещает, что более она не будет вовлечена в оппозиционную деятельность в Беларуси.

«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений», — сказал отец россиянки в своем видеообращении.

Он допустил, что его дочь могла помогать Протасевичу, когда он занимался блогингом, но заверил, что готов предоставить Лукашенко личные гарантии, что девушка больше не станет заниматься этим, если ее отпустят.

Также в своем обращении г-н Сапега обращается к главе Приморья Олегу Кожемяко с просьбой содействовать в организации личной встречи с Лукашенко: «Не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить».

Изначально источники русской службы «Би-би-си» сообщали, что Сапега была задержана с нарушением закона, однако после этого протоколы о ее задержании нашлись и суд в закрытом режиме отклонил жалобы защиты. Подробности дел адвокатам разглашать запрещено из-за подписки. Под данным источников «Новой газеты», Софье Сапеге предъявлены обвинения как минимум по двум статьям: об организации беспорядков и разжигании социальной розни. Сейчас девушка находится в СИЗО КГБ.

Обращение отца арестованной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 50 секунд назад

Песков поддержал обязательную вакцинацию в ряде регионов. Вчера он её отрицал

Политика 1 час назад

Навальный, иноагенты и оскорбления Байдена: главное из пресс-конференции Путина в Женеве

Общество 2 часа назад

"Собянинский бардак": политолог назвал три проблемы обязательной вакцинации в Москве

Общество 2 часа назад

Силовики провели обыск в общежитии Ники Самусик из-за освещения акции Красиевича

Политика 2 часа назад

"Собянин приперт к стенке": политик рассказал о причинах и последствиях решений мэра Москвы

Политика 3 часа назад

Кратко о саммите, ковидные ограничения, диагноз льготной ипотеке. Главное к 17 июня

Политика 4 часа назад

Трамп: "Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили взамен"

Политика 8 часов назад

Лещ Макрону: почему пощечины полезны для президентов

Общество 10 часов назад

Милонов, Гозман, Арбатова и Вассерман ответили на вопрос об эмиграции из России

Общество 11 часов назад

"Многие законы надо отменить": Литвинович рассказала, как разгонит "шайку-лейку" старцев в Госдуме

Общество 12 часов назад

Как водителя осудили на 18 лет за убийство человека, которого он даже не знал

Политика 15 часов назад

«Собянин значит против власти пошёл?»: общество удивилось ответу Пескова по вакцинации в Москве

Политика 15 часов назад

Размен Собянина: политолог раскрыл хитрый план Кремля по вакцинации в Москве

Политика 16 часов назад

"Собянин как управленец – ноль": Наки назвал причины принудительной вакцинации в Москве

Общество 18 часов назад

За Ани Лорак взялись прокуроры

Политика 20 часов назад

Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова потребовали признать "иноагентом"

Общество 20 часов назад

"Кто будет отвечать, если кто-то умрет?" Гращенков врезал Собянину за "обязательную" вакцинацию

Политика 20 часов назад

На вилле Ле Гранж в Женеве проходят переговоры Путина и Байдена

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика