"Никакого давления": Посол РФ обещает не мешать Минску судить гражданку России

Посол России в Беларуси Евгений Луьянов заверил, что Российская Федерация не собирается вмешиваться в уголовное преследование гражданки России Софьи Сапеги. Он пояснил, что не собирается оказывать никакого дипломатического давления на белорусское руководство. Ей может грозить до 15 лет колонии по «политическим» статьям за якобы администрирование Telegram-канала.

«Идут следственные действия, мы ждем их завершения и формулирования обвинения по итогам следственных действий. На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем, мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать», — передает ТАСС слова г-на Лукьянова.

Он также заверил, что условия содержания г-жи Сапеги «адекватные». Впрочем, он добавил, что «находиться в следственном изоляторе большой радости никому не доставляет». Посольство намерено следить за развитием событий.

Накануне суд счел законным задержание и арест Сапеги, хотя, по данным русской службы «Би-би-си», она была задержана с грубыми нарушениями белорусского закона, а это означает, что был незаконен и арест, считает адвокат. Когда Сапегу снимали с самолета Ryanair, она даже не находилась в розыске, а при задержании не был составлен протокол. По сути она «добровольно» двое суток пробыла в изоляторе на Окрестина, а после этого «по собственной воле» под конвоем поехала в СК на избрание меры пресечения.

В Беларуси Сапеге вменяют администрировании признанного экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси».