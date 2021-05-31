Софья Сапега может быть помилована или передана для отбывания срока в РФ

Глава МИДа Беларуси Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» предположил, каким может быть исход уголовного преследования россиянки Софьи Сапеги.

«Как будет развиваться ситуация дальше я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

При этом политики уверен, что суд будет проходить именно в Беларуси, поскольку все данные уголовного дела собирались внутренними спецслужбами.

Напомним, что Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с оппозиционером и создателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в Минске. Их сняли с рейса, который летел из Афин в Вильнюс. Ей вменяют ведение телеграм-канала со сливами личной информации о силовиках, работавших на оппозиционных митингах.

Сейчас Сапега и Протасевич находятся в СИЗО КГБ Минска.