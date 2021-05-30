У переведенного в СИЗО КГБ Протасевича из посылки изъяли книгу

«Русская служба Би-би-си» сообщает, что белорусского оппозиционера Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где в том числе находится его девушка София Сапега, что была задержана вместе с ним в минском аэропорту.

Также известно, что СИЗО впервые приняли посылку для Протасевича от его сестры, но изъяли оттуда книгу.

Отец задержанного Дмитрий Протасевич настаивает, чтобы до сына допустили доктора, который объективно оценил бы его состояние. Слова адвоката о том, что молодой человек «бодр и весел», родителей не убеждают.

«Роман просил передать родным, что в камере хорошая подобралась компания, много общаются, обсуждают разные темы, шутят, смотрят телевизор», — рассказала СМИ адвокатесса политзаключенного Инесса Оленская.