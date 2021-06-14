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Закрытый суд в Минске отклонил жалобу россиянки Сапеги. Ей вменяют минимум две статьи

Источники сообщают о двух уголовных делах против Софьи Сапеги. Адвокат рассказал, что жалобы на ее задержание отклонили

Фото: Софья Сапега // Скриншот

Адвокат Александр Филанович рассказал о решении районного суда в Минске отказать гражданке Российской Федерации Софье Сапеге в жалобах на задержание 23 мая, когда её сняли с захваченного белорусскими властями самолета Ryanair. Суд проводился в закрытом формате, с защитника взяли подписку о неразглашении, он смог сообщить лишь, что против девушки возбуждено два уголовных дела. По каким статьям, Филанович сказать не смог, следует из сообщения Telegram-канала Sputnik Беларусь.

Источники «Новой газеты» уточняют, что россиянке вменяют преступления по статье 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») и статье 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»).

По одному из них, по словам собеседника издания, Софья Сапега была задержана 23 мая — якобы защита смогла обнаружить протокол задержания (ранее источники русской службы «Би-би-си» сообщали, что протоколов не было, а задержание было незаконным). Второе дело было возбуждено 25 мая, когда в отношении Сапеги была выбрана мера пресечения, что в Беларуси делает следователь с утверждением прокурора, а не суд.

По неподтвержденной информации, в отношении Сапеги также есть и третье дело об организации массовых беспорядков по части 1 статьи 293 УК РБ.

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