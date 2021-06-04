Встреча двух пожилых политиков: Скурлатов раскрыл, о чем будут разговаривать Путин и Байден

Чуть меньше недели осталось до саммита России и США, который состоится в Женеве 16 июня. Разумеется, предстоящая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в последнее время все активнее формирует повестку, как минимум в самой России, где дискуссия вокруг обострения отношений между Москвой и Вашингтоном, да и коллективным Западом в целом, давно возведена в ранг важнейшей из всех.

И на этой благодатной почве появляется все больше версий о том, какие темы могут быть подняты во время встречи лидеров двух государств. Кто-то из политологов считает, что ключевыми вопросами станут конфликт в Украине, экономические санкции, возобновление ДРСМД и прочие точки, которые в последние годы стали наиболее конфликтными для двух влиятельных столиц. Разумеется, не обходится и без откровенно победных реляций, авторы которых еще до встречи президентов назначают Владимира Владимировича победителем, способным во время разговора с глазу на глаз довольно быстро препарировать оппонента.

Между тем известный российский политик, соучредитель Нацфонда развития регионов РФ, глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов не придерживается практически ни одной из названных его коллегами и политологами версий. По его словам, ожидать от предстоящего мероприятия чего-то важного и интересного не стоит. По словам Скурлатова, речь идет о рядовой встрече двух пожилых политиков, которые даже не планируют решать какие-либо важные вопросы и ограничатся своего рода дежурной риторикой. И причину этого политик видит в полном провале работы российской дипломатии, в чем винит действующего главу МИД Сергея Лаврова, отмечая, что министру, утратившему чувство реальности, давно пора уйти в отставку.

«Сергей Лавров давно уже должен был уйти в отставку, поскольку он утратил чувство реальности и не может трезво оценивать реальное положение России в мировой политике. Увы, но мы уже давно не имеем статуса «тяжеловесов», несмотря на все ядерные арсеналы, которые, кстати, есть у многих. Израиль, Пакистан и другие. Но в современном мире оружие массового поражения давно перестало играть ту роль, которую оно играло еще в минувшем столетии. Ядерная война непременно обернется гибелью всего человечества, и это обстоятельство фактически обнуляет «борзость» стран, которые обладают таким оружием.

А вот когда ВВП России составляет сумму, которая ниже бюджета штата Техас, то стоило бы сто раз задуматься, прежде чем называть женевскую встречу, назначенную на 16 июня, «судьбоносным для мира» событием. Да и вообще стоило бы поменьше вспоминать об этой встрече, тем более, здоровье пожилых людей – вещь непредсказуемая. Сегодня они на трибуне, а уже завтра – в больничной палате. Состоится это оффлайновое пересечение двух глав государств или нет – большой разницы нет. Да и повестки как таковой нет.

Все позиции в данном контексте уже ясны. Просто Байден пытается отдать дань вежливости Владимиру Владимировичу, при этом вся встреча будет состоять из требований со стороны американского президента и обещаний «подумать» со стороны российского Гаранта. Другого вариант здесь просто быть не может», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.